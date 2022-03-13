جنايات بني سويف تحيل أوراق قاتل زوجته وابنتيه حرقا إلى المفتي

قضت محكمة جنايات بني سويف، اليوم الأحد، بإحالة أوراق المتهم بقتل زوجته وابنتيه حرقا بالنيران إلى مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي تمهيدا للحكم عليه بالإعدام شنقا.

أب يقتل زوجته وابنتيه لرفضهن بيع الشقة

وتعود الواقعة إلى يوم 21 أغسطس الماضي بعدما أقدم أب على إشعال النيران فى زوجته وابنتيه، بعد قيامه بسكب مواد مشتعلة «بنزين» عليهن داخل منزلهم بالجزيرة المرتفعة بمدينة بنى سويف، قبل أن يتم مصرعهم جميعاً بعد أيام بعد الحادثة متاثرين بإصابتهم وتم دفنهن بمقابر القرية بشرق النيل ببنى سويف، ويحاول الأب خداع رجال المباحث بأن الحادث قضاء وقدر.

وكانت مستشفى بني سويف التخصصي قد استقبلت أسرة من زوجين وهما «أحمد.م.ح»، 51 سنة، مصابًا بحروق باليد، و«آمال.ق.م»، 46 سنة، مصابة بحروق من الدرجات الثلاثة بالوجه والذراعين والساقين بنسبة 40٪ من مساحة الجسم، واثنين من الأبناء، هما «فاطمة»، 19 سنة، مصابة بحروق من الدرجات الثلاثة بالجسم بنسبة 70٪، من مساحة الجسم، و«أسماء»، 16 سنة، مصابة بحروق بالجسم بنسبة 40٪ من مساحة الجسم.

تفاصيل الحادث

وتبين من التحريات إقدام الأب بسكب «بنزين» على زوجته وأبنائه البنات لخلافات زوجية ورغبة الأب فى بيع شقتهم ورفض الأسرة لذلك، والحصول على أموالها لإنفاقها ورفض الأسرة لذلك، ففاجئهم فجرا بسكب البنزين عليهم وإشعال النيران بهم، قبل أن تتمكن قوات الشرطة من ضبطه وتحرير محضرا بالحادث وإحالته للنيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات، وإحالة المتهم إلى إلى محكمة الجنايات.