رحلة هروب يخت مالك نادي تشيلسي السابق من العقوبات الدولية «صور»

لم يكتف الغرب بفرض عقوبات على روسيا ورئيسها فقط، وإنما امتدت لتشمل أيضا كل مؤيدي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا من رجال الأعمال وأثرياء العالم سواء في بريطانيا أو الولايات المتحدة أو غيرهم، ما اضطرهم للبحث عن طريق أكثر أمانا لهم ولممتلكاتهم مما اسموه بالعبث الغربي، فلم يكن أمامهم سوى الفرار .

إبراموفيتش يتمرد على العقوبات الدولية بتهريب يخته الفخم

ويُعد مالك نادي تشيلسي السابق لكرة القدم الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، أحد أبرز وأشهر هؤلاء الشخصيات التي طالتهم العقوبات ، والذي عمد إلى تهريب يخته الفخم من برشلونة الإسبانية إلى منطقة أخرى أكثر أمانا، بحسب ما نشرته وكالة «فرانس برس».

وأفادت الوكالة الفرنسية، أن أبراموفيتش أرسل يخته إلى ميناء بورتو مونتينيجرو على ساحل البحر الأدرياتيكي للدولة التي تقع في البلقان، حيث تم رصد رحلته من عدة مواقع متخصصة في تتبع السفن.

الحكومة البريطانية تُعطل صفقات بيع نادي تشيلسي

أتى ذلك في ظل الصدام الذي يواجهه مالك نادي تشيلسي الإنجليزي، مع الحكومة البريطانية، وذلك عقب إعلانه عن رغبته بيع نادي، وهو الأمر الذي سعت بريطانيا لتعطيله حتى لا يستغل أبراموفيتش تلك الأموال في تمويل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وبحسب الوكالة، أعربت الحكومة البريطانية حينها عن ترحيبها بأي صفقة بيع تخص النادي ، شريطة ألا تستغل أرباحه لصالح روسيا، ما دفعها مراراً وتكراراً لتعطيل صفقات البيع، إلى أن قامت بفرض مزيد من العقوبات على الرجال الأعمال الروس والبيلاروس المواليين للكرملين.

ويعد مالك نادي تشيلسي، أحد أهم رجال الأعمال الروس الـ7 الذين فرضت الحكومة البريطاني عقوبات عليهم، بسبب قربهم من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتأييدهم للعملية العسكرية الروسية في موسكو، والتي تؤكد موسكو أنها من أجل تأمين حدودها وأمنها القومي.