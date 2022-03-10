تعرف على مالك نادي تشيلسي وعلاقته بالرئيس الروسي بعد فرض العقوبات ضده

مع تصاعد التوترات الروسية الأوكرانية التي بدأت قبل أسبوعين، فرضت السلطات البريطانية، اليوم الخميس، عقوبات قوية جديدة على مالك نادي تشلسي، الملياردير الروسي «رومان أبراهموفيتش»، ومنعته من التصرف في أمواله، وذلك على خلفية الحرب في أوكرانيا وعلاقته بالرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

أهم المعلومات عن الملياردير الروسى رومان أبراموفيتش

1- ولد الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش في مدينة ساراتوف التي كانت تابعة للاتحاد السوفيتي في 24 أكتوبر 1966.

2- نشأ رومان أبراموفيتش في أسرة يهودية، وكان يتيم الأبوين، ولم يستكمل تعليمه الجامعي.

3- وفي عام 1995 شارك رومان أبراموفيتش، بوريس بيريزوفسكي في شركة النفط الروسية العملاقة السابقة «سيبنفت»، وفي عام 2005 باعها وحصل على ما يقرب من 13 مليار دولار قيمتها.

4- وفي عام 1999 انتخب رومان أبراموفيتش كعضو في مجلس الدوما، في حين شغل منصب حاكم منطقة تشوكوتكا النائية شمال شرق روسيا فى عام 2000، وأعيد توليه مرة ثانية في 2005.

5- قام رومان أبراموفيتش، بشراء نادي تشيلسي لكرة القدم مقابل 140 مليون جنيه إسترليني، عام 2003.

علاقة مالك نادى تشيلسي بالرئيس الروسي «بوتين»

6- وقبل وفاة الرئيس الروسي بوريس يلتسين السابق، أوصى رومان أبراموفيتش بتولي فلاديمير بوتين رئاسة روسيا، حيث دعم «أبراموفيتش» بشدة تعيين «بوتين» خلفا لـ«بوريس».

7- حضر رومان أبراموفيتش حفل عيد ميلاد الرئيس الروسي «بوتين»، في أكتوبر 1999، بحسب كلمات بوريس بيريزوفسكي أمام المحكمة العليا في لندن.

8- قام رومان أبراموفيتش بشراء يخت لـ«بوتين» بقيمة 50 مليون دولار.

ثروة رومان أبراموفيتش

9- تبلغ ثروة رومان أبراموفيتش ـنحو 13.6 مليار دولار، في حين يشغل المركز 142 في قائمة أغنياء العالم، بحسب بيانات مجلة «فوربس»، الاقتصادية.