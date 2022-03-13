بولندا تلمح لإمكانية تدخل الناتو في الحرب الروسية الأوكرانية

قال الرئيس البولندي، أندريه دودا، اليوم، إنّه حال استخدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أسلحة دمار شامل في أوكرانيا، فسيتعيّن على الناتو التفكير جديا فيما يجب فعله، وفقا لما نقله موقع «سكاي نيوز عربية».

الحرب الروسية الأوكرانية

يذكر أنّ الحرب الروسية الأوكرانية، اندلعت فجر الرابع والعشرين من فبراير الماضي بعد إعلان الرئيس الروسي بوتين، شن حملة عسكرية موسعة على أوكرانيا لحماية إقليم دونباس الانفصالي من طرف واحد شرقي البلاد.