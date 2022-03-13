المشدد 7 سنوات لقاتلة زوجها بعيد الأضحى الماضي في طوخ «فيديو»

قضت محكمة جنايات بنها الدائرة السادسة بمعاقبة «ريهام سعيد» قاتلة زوجها بطوخ في عيد الأضحى بسبب مشاجرة بينهما بسبب طلباتها، بالسجن المشدد 7 سنوات ومصادرة السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة وألزمتها المحكمة بالمصاريف الإدراية وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة بعد أن وجهت لها للمحكمة تهمة ضرب أفضى إلى موت.

صدر الحكم برئاسة لمستشار السيد هاشم الصادق، رئيس محكمة جنايات بنها وعضوية المستشارين محمد حليم خيري وناجي نصر هلال نصر هلال وخالد علي إبراهيم علي، وأمانة سر محمد فرحات.

وشهدت المحكمة إجراءات أمنية مشددة قادها العقيد محمد سعيد، رئيس مباحث المحكمة، وسط حضور مكثف من أسرتي المجني عليه والمتهمة حيث استمعت المحكمة إلى مرافعات محامي المجني عليه والمتهمة وطالب محامي المجني عليه بإعادة توصيف الواقعة من الضرب أفضى إلى موت إلى القتل العمد متهما المتهمة بقتل المجني عليه عمدا.

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محامي المجني عليه يطالب بقيد جديد للقضية

قال عماد سليم، محامي أسرة المجني عليه، إنه طالب خلال جلسة اليوم بإعادة قيد ووصف القضية من ضرب أفضى لموت إلى قتل عمد لتوافر نية السبق والإصرار وتعمد المتهمه إثارة المشاكل رغم قيام المجني عليه بتلبية كافة طلباتها وآخرها قبيل الحادث مباشرة تركيب تكييف جديد بالشقة وحجز مصيف للغردقة وشراء كافة مستلزماتها هي وأولادها استعدادًا لعيد الأضحى حيث نشبت المشاجرة بينهما وقامت بطعنه بسكين المطبخ ليلقى مصرعه في الحال، مشيرا إلى أنها تعمدت إحداث إصابات وسجحات برقبتها للادعاء بمحاولته خنقها.

تفاصيل مقتل زوج على يد زوجته بطوخ في عيد الأضحي

تعود الواقعة إلى قيام المتهمة ريهام سعيد، 25 سنة، ربة منزل، بقتل زوجها المجني عليه «م أ ع»، من خلال تسديد طعنة نافذة استقرت بيسار صدره مستخدمة في ذلك سلاح أبيض «سكين»، فأحدثت إصابته التي أدت لوفاته.

فيما أمرت جهات التحقيق الشرطةَ بإجراء التحريات حول الواقعة، فتوصلت إلى طعن المتهمة المجني عليه بالسكين على إثر مشادة بينهما تطورت حتى تضاربا فالتقطت المتهمة السكينَ من بين أدوات المطبخ وسددت طعنة لصدر المجني عليه فأحدثت إصابته التي أودت بحياته، ثم حاولت المتهمةُ ووالدة المجني عليه إسعافَه ونقله إلى طبيب ولكن وافته المنية.

المتهمة: المجني عليه حاول خنقي

كما أمرت جهات التحقيق بضبط المتهمة، وباستجوابها أقرت بمضمون ما ورد بمحضر التحريات، وأضافت أنها كانت تحاول الذَّوْد عن نفسها خلال المشاجرةِ بينها وبين زوجها، إذ كان قد تعدى عليها مطْبقًا على عنقها فأرادت تخويفه بالسكين لرد اعتدائه عليها ولكن أصابته بالطعنة التي أودت بحياته وقد ورد تقرير طبى يفيد بوجود سحجات بعنق المتهمة، وبمواجهتها بالسكين المضبوط أقرت باستخدامه فى إصابة زوجها، وأمرت النيابة بحبسها.