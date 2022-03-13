فيلم صالون هدى يثير غضب الفلسطينيين بسبب المشاهد الجريئة

حالة من الغضب الشديد نالت الفيلم الفلسطيني «صالون هدى» من جمهور السوشيال ميديا بعد عرضه بمهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة لعام 2022، وذلك بسبب بعض المشاهد غير اللائقة، والتي اعتبرها البعض أنها تشويه لصورة الفتاة الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية بصورة غير حقيقية ولا تمت بأي صلة للواقع.

فيلم «صالون هدى»

فيلم «صالون هدى» للمخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد وبطولة منال عوض وعلي سليمان وميساء عبدالهادي.

وتدور أحداث الفيلم حول «هدى» التي تدير صالون تجميل ويتردد عليها السيدات وهي تعمل لصالح المخابرات الإسرائيلية وتصوِّر الفلسطينيات بأوضاع مخلة بعد تخديرهن وتبتزهن.

غضب الجمهور من فيلم «صالون هدى»

وجاءت تعليقات الجمهور الغاضبة عبر السوشيال ميديا على الفيلم كالتالي: «لم يستطع الكيان الصهيوني على مر السنين تشويه صورة المجتمع الفلسطيني كما فعل هذا الفيلم الخبيث بأبطال فلسطينيين تشويه صورة المجتمع».

وعلق آخر «بالله عليكم لو صار وحررنا فلسطين.. كل من شارك في إنتاج فيلم ⁧‫صالون هدى‬⁩ لازم ينحكم عليهم بالإعدام رمياً بالصنادل‏.. شيء مقزز بتخليك تخجل تحكي أنك فلسطيني».

بيان رابطة الفنانين الفلسطينيين

وأصدرت رابطة الفنانين الفلسطينيين بيانا على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تستنكر من خلاله قصة الفيلم.

وجاء نص البيان كالتالي: «ببالغ الخطورة تلقت رابطة الفنانين الفلسطينيين نبأ نشر الفيلم الفلسطيني صالون هدى، الذي لاقى غضبا شديدا من قبل أبناء الشعب الفلسطيني عامة والوسط الفني الفلسطيني خاصة، لما فيه من مشاهد عارية مخلة بالقيم الاجتماعية والدينية في مجتمعنا الفلسطيني المحافظ».

وأضاف البيان: «يتضمَّن الفيلم قضية إسقاط الفتيات في صالونات التجميل من خلال تخديرهن وتصويرهن في أوضاع مخلة للآداب وابتزازهن من أجل إسقاطهن في العمالة والعمل لصالح الاحتلال، وبهذا الصدد أننا في رابطة الفنانين الفلسطينيين ندين ونستنكر هذا العمل المشين الذي يسيء للفن الفلسطيني الهادف الملتزم بالقيم الأخلاقية والمجتمعية.

واختتم البيان «عليه تطالب رابطة الفنانين الفلسطينيين الجهات القانونية المختصة وقف نشر هذا الفيلم ومنعه من العرض نهائيا، ومحاسبة كل العاملين في إنتاج وإخراج وتمثيل هذا الفيلم، ومساءلتهم قانونيا».