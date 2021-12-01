المخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد: السينما المصرية أبي الروحي.. ومحمد حفظي منتج مثالي

بدأت منذ قليل جلسة نقاشية عن التعاونات الخلاقة، ضمن برنامج أيام القاهرة لصناعة السينما على هامش فاعليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43، في دار الأوبرا المصرية، بحضور المخرج هاني أبو أسعد، وأميرة دياب، وأدار الجلسة النقاشية المخرج عمرو سلامة.

هاني أبو أسعد: «أبي فوق الشجرة» وراء حبي للسينما المصرية

وتحدث المخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد عن تعلقة بالسينما المصرية، قائلا: «الحقيقة لما بدأت اتفرج سينما، كنت في فلسطين وكان فيه سينما واحدة وكانوا يعرضوا أغلب الأفلام مصرية وخاصة فيلم صراع في النيل، وأعجبت بالسينما المصرية أكثر من فيلم أبي فوق الشجرة، فالسينما كانت النافذة لمصر، وعلاقتي بالسينما المصرية كأني طفل متعلق بأب روحي له».

بينما أوضحت أميرة دياب، أنَّها تعلقت بالسينما والثقافة المصرية من خلال حضورها فيلم مصري في السينما كل يوم جمعة الساعة 4 ونصف، قائلة: «زاد حبي لمصر من خلال فيلم أريد حلا لفاتن حمامة».

وخلال الجلسة الحوارية، تطرق أبو أسعد، للحديث عن المنتج المثالي، قائلًا «بحب اشتغل جدا مع محمد حفظي، بحسه داعم جدًا وبيقدر يوجه بطريقة حلوة ويمنحك مجالا للتفكير ولا يفرض عليك ذلك، المنتج المثالي هو الداعم واللي بيحب أفكار تمنح زخما للعمل».

المخرج هاني أبو أسعد: أفضل المنتج الأمريكي

وأضاف أنَّه رغم تعامله مع العديد من المنتجين من دول العالم إلا أنَّه يفضل المنتج الأمريكي، موضحا: «أفضل منتج أفلام في العالم، هو الأمريكي، لأنه محترف بيقدر يربط كل الصعوبات اللي في العمل ويكون دقيق في الموازنات، ولقيت في أمريكا أحسن احترافية في العمل، رغم تعاملي مع منتجين من أكثر من دولة عالمية مثل هولندا».

وعن سؤاله عن صفة يريد تغيرها في نفسه ليصبح مخرجًا أفضل، قال «أعتقد الحقيقة إني شوية كسول، لو اجتهدت أكثر، مش مجرد اجتهاد في العمل الفني فقط ولكن في الحياة أيضًا، لأن الشخص المجتهد في الحياة عمومًا بيستفاد وبيكون مخرج أفضل».