هاني أبو أسعد: اضطهاد الغرب سبب غياب الأفلام المصرية عن الأوسكار

قال المخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد إن أكثر ما فاجأه خلال عمله في هوليود احتواءها على أكثر أشخاص مثقفين في العالم، قائلا: «لما روحت هوليود لقيت هناك أكتر ناس مثقفين موجودين في العالم، وهناك الكثير من الأشياء اللي ممكن أي حد يتعلم منها».

وعند سؤاله عن ما يحتاجه الفيلم المصري ليكون مرشحا للأوسكار، أوضح هاني أبو أسعد: «أنا في نظري غلط إنك تعمل فيلم عشان يكون هدفك الأوسكار، الأهم إنه يعمل فيلم كويس»، وجاء ذلك خلال جلسة نقاشية عن التعاونات الخلاقة، ضمن برنامج أيام القاهرة لصناعة السينما على هامش فاعليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43، في دار الأوبرا المصرية، يديرها المخرج عمرو سلامة بحضور المخرجة والمنتجة الفلسطينية أميرة دياب.

هاني أبو أسعد: العالم العربي مضطهد من الغرب.. متفائل بالمخرج محمد دياب

وأضاف أبو أسعد: «كل العالم العربي مضطهد من الغرب، وبيحسوا إن الأفلام العربية بتهددهم، وفيه إفلام عربية ومصرية تستاهل تكون في أوسكار لولا اضطهاد الأفلام العربية، أبرزهم المخرج يوسف شاهين كان لازم يكون موجود في الاوسكار، وانا متفائل بالجيل الجديد خاصة المخرج محمد دياب».

هاني أبو أسعد يوجه نصيحة لطلاب السينما بمهرجان القاهرة

كما قدم نصائح لطلاب السينما لصناعة الأفلام وقال: «أهم تلك النصائح الموهبة لأنها كتير مهمة سواء البصرية أو السردية، ودي محدش يقدر يعطيك ياها، تاني شيء الاجتهاد وتثقيف الذات والقراءة عموما مش شرط سينما فقط، نصيحة الحياة وأنه يكون جزء من المجتمع، وأن الإنسان يكون صادق مع نفسه ومع غيره».