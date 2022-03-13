تعليمات عاجلة للمدارس من «التعليم» بشأن متحور أوميكرون

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع المديريات والإدارات التعليمية بشأن الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا ومتحور «أوميكرون» للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين، مؤكدة على ضرورة التنسيق الكامل مع جميع إدارات الطب الوقائي التابعة لوزارة الصحة والسكان لحصول جميع الفئات التي لم تحصل على لقاح كورونا من المعلمين والطلاب المستهدفين.

الوزارة لـ«المدارس»: شددوا الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا

وشددت الوزارة في خطابها على جميع المدارس والقطاعات التعليمية بضرورة تكثيف الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كتعقيم وتطهير الفصول الدراسية وإلزام الطلاب والمعلمين بضرورة ارتداء الكمامة الطبية.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، تدريب المعلمين والموجهين على فنيات صياغة المفردات الاختبارية للمواد الأساسية لمرحلة التعليم الأساسى بالتنسيق مع المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي.

وأكد الدكتور رضا حجازي، في بيان له، أن الوزارة تستهدف نشر ثقافة الاختبارات التي تقيس مهارات التفكير العليا التي تساعد الطالب على حل المشكلات، موضحا أنه تم مناقشة الحقيبة التدريبية حول «فنيات صياغة المفردات الاختبارية»، مشيرًا إلى أن التدريب يستهدف موجهي ومعلمي المواد الأساسية لمرحلة التعليم الأساسي.