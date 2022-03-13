بقصيدة رثاء وأدعية.. نجوم الفن والإعلام ينعون أنيسة حسونة: تتهني في الجنة

حرص عدد من نجوم الفن والإعلام عبر السوشيال ميديا، على نعي الباحثة وعضو مجلس النواب السابقة، أنيسة حسونة، والتي رحلت عن عالمنا اليوم بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

صلاح عبدالله يكتب قصيدة رثاء

وكتب الفنان صلاح عبدالله قصيدة رثاء لـ حسونة، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك «الناس الكويسين مابيروحوش يا إسعادنا، بيفضلوا ساكنين في عقلنا وفؤادنا، والطيبين المخلصين كتير قوي في بلدنا»، وذلك رداً على نعي الإعلامية إسعاد يونس لـ أنيسة حسونة.

إسعاد يونس ناعية أنيسة حسونة: روحتي فين يا أستاذة؟

وقالت الفنانة إسعاد يونس ناعية أنيسة حسونة «روحتي فين يا أستاذة؟، ده أنا كنت جاية لك السبت أشوفك، لا حول ولا قوة إلا بالله، مع السلامة يا حبيبتي، تتهني في الجنة يا غالية».

ونعتها منال سلامة قائلة «الله يرحمك يا أستاذة يا فاضلة يا كريمة، الست دي كانت بتحب الخير من قلبها وكانت خلوقة ونعم الجيرة، تتهني في الجنة، إن شاء الله ادعوا لها بالرحمة».

وقالت أيتن عامر «النائبة السابقة أنيسة حسونة في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون ربنا يرحمها ويحسن إليها».

ونعاها الإعلامي أسامة كمال قائلا: لا أجد الكلمات لوصف شعوري برحيل هذه السيدة العظيمة أنيسة حسونة ولا أجد كلمات مناسبة لوصف هذه الشخصية المقاتلة، حاربت المرض الخبيث وانتصرت قرابة الخمس سنوات وكان اللقاء بعد عودتها مجبورة الخاطر بفضل الله سبحانه وتعالى، أتذكر يوم بكى زوجها المحترم شريف ناجي على الهواء حبا وخوفا عليها».

وأضاف كمال «رحلت سيدة أحبت الخير فأحبها الطيبون والبسطاء، حاربت الظلم كثيرا ووقفت في صف البسطاء، تم تكريمها مؤخرا ولكن أفضل تكريم هو الدعاء لها بالرحمة والمغفرة».

وقالت عنها الإعلامية رولا خرسا: «أنيسة حسونة في ذمة الله.. الست دي حاربت المرض اللي فاجئها وكتبت كتاب عن تجربتها وعن مساندة زوجها ليها.. كلنا صدقنا أما شفناها إنها فعلا انتصرت عليه.. لكن الحقيقة إنه كان مستخبي ومستني اللحظة اللي يهجم ويرجع أكثر شراسة.. حاجتين ساعدوا إنهم يطولوا عمرها الشوية دول، الأمل اللي كانت متمسكة بيه وحب اللي حواليها ودعمهم ليها.. بس في الآخر.. كل واحد فينا له معاد يروح فيه لحتة أحلى بكتير، رحم الله أنيسة حسونة».