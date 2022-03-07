صلاح عبدالله: «دايما عامر» مسلسل لكل بيت مصري وهيناقش مشاكل التعليم

كشف الفنان صلاح عبدالله، بعض تفاصيل مسلسله الجديد «دايما عامر»، الذي ستعرضه قناة «الحياة» في شهر رمضان المقبل، موضحًا أنّ المسلسل يتناول مشكلة تهم كل البيوت في مصر، وبالتالي فهو مسلسل لكل بيت وسيناقش قضية التعليم والعيوب والمزايا، في إطار اجتماعي هادف، ولفت إلى أنّه سيشهد مشاركة الكثير من نجوم كضيوف شرف.

وأضاف عبدلله، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج الحياة اليوم على قناة الحياة: «المسلسل يناقش الكثير من المسائل التي تهم كل أسرة مصرية ويهم كل الأعمار»، مؤكدًا أهمية القوة الناعمة للدولة المصرية، وضرب المثل على هذا الأمر بمسلسل الاختيار والحالة التي أحدثها في البيوت المصرية.

حديثه مع المخرج مجدي الهواري

أوضح: «لما المخرج مجدي الهواري كلمني على المسلسل، قلقت من شكل الحكاية وميبقاش فيها الدراما المتعارف عليها وميبقاش في تشوق، لكن بعدما تمت الصياغة، المسلسل اتعمل بشكل رائع، مكتوب كويس أوي».

وتابع الفنان: «الاختيار ليس مهما من الناحية السياسية المتعارف عليها فقط، لكن الاختيار قيمة ممكن أن نستخدمها في كل مجالات حياتنا، ففي التعليم يجب أن نختار الاختيار الصحيح، وهو ما ينطبق على العمل في أي مكان، ومواجهة المشكلات الاجتماعية المزمنة، وهنا يأتي الدور على القوة الناعمة والفن».

أهمية دور الفن

وأكد أن دور الفن عظيم منذ زمن بعيد، موضحًا: «الفن يعبر عن المجتمع المصري ومشكلاته وكل ما تغير، وهذا هو دورنا، كما أننا نستهدف توعية وتوسيع مدارك الشباب والأطفال».