بنك التعمير والإسكان يعلن خطوات حجز الوحدات بـ«سكن لكل المصريين»

باتت فرصة الحصول على شقة سكنية، متاحة وحقيقية، من خلال مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «سكن لكل المصريين» بفائدتي 3% و8%، وتقسيطها على 30 سنة، ونجح البنك المركزي المصري فى تنفيذ مبادرة التمويل العقاري، ونشرها بالقطاع المصرفي ومن بين البنوك، بنك التعمير والاسكان، الذي نشر بيان رسمي من خلال موقعه، كيفية حجز شقة بأي مكان، عبر موقعه الإلكتروني.

يجب للعميل الضغط على تسجيل مستخدم جديد ويسجل بياناته

شرح بنك التعمير والاسكان، عبر حسابه بموقع فيسبوك، اليوم، إنه يمكن للمواطن الدخول على الموقع، ليتمكن من مراجعة المشروعات المتاحة، ثم يحمل كراسة الشروط للمشروع الذي يريد الحجز فيه.

وتابع فى بيانه، أنه يجب على العميل، الضغط على تسجيل مستخدم جديد، ويسجل بياناته، ثم ينتظر لتصل العميل رسالة بكلمة مرور مؤقتة افتراضية لمدة خمس دقائق، عن طريق SMS والإيميل، ويتم استخدامها في إنشاء كلمة سر دائمة، وكلمة السر الدائمة يجب أن تكون من 8 أحرف إنجليزية على الأقل، تحتوي على حرف كبير ورقم، بالإضافة إلى أحد الرموز من اختيار المتقدم، مع الأخذ في الاعتبار أنه سيجري عمل بلوك لمدة ساعة في حالة تخطي ثلاث محاولات.

استخراج رقم استمارة

أوضح بنك التعمير والإسكان، يجب للعميل الضغط على استخراج رقم استمارة، ليظهر رقم الاستمارة الذي تم استخراجه من العميل من الموقع، وذلك لتحويل المبالغ المالية عليه بإحدى طرق السداد Ach أو Swift، أو من أي بنك/ تحويل داخلي من أي فرع لمصرفنا، إذا كان لديك حساب في بنك التعمير والإسكان، يتم بعد ذلك إتمام تحويل المبلغ، ويتم إرسال رسالة تأكيدية، توضح أن المبلغ قد تم تحويله على حسابك بالمشروع وعند فتح باب الحجز، يتم الدخول على الموقع مرة أخرى لإختيار الوحدة الأرض التي ترغب بها.