لو عايز شقة بـ2 مليون جنيه.. خطوات الحصول على شقة من التعمير والاسكان

شهدت السنوات الأخيرة تطوير عدد من الخدمات المالية التي تقدمها المؤسسات المصرفية للحصول على التمويل العقاري لشراء شقق وتقسيط قيمة التمويل على سنوات متغيرة حسب قيمة التمويل.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي ضمن خدمتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، كيفية الحصول على تمويل عقاري لشراء وحدة سكنية من بنك الإسكان والتعمير ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري.

الشروط العامة للحصول على تمويل عقاري

ويضع بنك التعمير والاسكان عددا من الشروط العامة للحصول على التمويل العقاري، وفقًا لمبادرة البنك المركزي المصري.

- سعر العائد المتناقص 10% بما يعادل 6.69% لمدة 20 سنة.

- أقصى مساحة الوحدة 150م2 (كاملة التشطيب وجاهزة السكن).

- الحد الأقصى لراتب الشخص الذي يرغب في الحصول على تمويل 40 ألف جنيه، والأسرة بالكامل 50 ألف جنيه.

- أعلى سعر للوحدة التي يتم تمويلها هو 2.5 مليون جنيه.

- الحد الأدنى لمقدم المسدد من العميل 20%.

- الحد الأقصى لنسبة تمويل الوحدة 80%.

- عدم استفادة المتقدم من المبادرة السابقة أو مشروعات الإسكان الاجتماعي.

- نسبة القسط الشهري إضافة الي الالتزامات البنكية لا تتعدى 40% من الدخل الشهري.

المستندات المطلوبة للحصول على التمويل العقاري للموظفين

تعهد بتحويل الراتب من جهة العمل أو شهادة بالدخل معتمدة من جهة العمل.

بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.

صورة من قسيمة الزواج.

عقد إيجار أو تمليك محل الإقامة أو إيصال مرافق حديث لمحل الإقامة.

كشف حساب لمدة 6 أشهر على الأقل.

وبالنسبة لموظفي القطاع الخاص يجب التصديق على شهادة الدخل المقدمة بصحة التوقيع من أحد البنوك التي تتعامل معه جهة العمل.