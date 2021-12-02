شروط الحصول على شقة من بنك التعمير والاسكان بفائدة 3%

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، صباح اليوم، عن فتح باب التظلمات لكل من تقدم للحصول على شقة مدعمة من الدولة في مشروع مبادرة الرئيس السيسي «سكن لكل المصريين 2».

وتنص المبادرة على الحصول على الشقة بتمويل عقاري لمدة 30 عامًا وبفائدة متناقصة 3%.

وقدم بنك التعمير والإسكان برنامجه للاشتراك في مبادرة التمويل العقاري.

شروط الحصول على شقة من بنك التعمير والإسكان

أولاً: الموظفين

1- تعهد بتحويل الراتب من جهة العمل أو شهادة بالدخل معتمدة من جهة العمل.

2- بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.

3- صورة من قسيمة الزواج.

4- عقد إيجار أو تمليك محل الإقامة أو إيصال مرافق حديث لمحل الإقامة.

5- كشف حساب لمدة 6 أشهر على الأقل.

موظفي القطاع الخاص

يجب التصديق على شهادة الدخل المقدمة بصحة التوقيع من أحد البنوك التي تتعامل معه جهة العمل.

ثانيًا: أصحاب الأنشطة التجارية

1- شهادة من محاسب قانوني بالدخل السنوي أو الشهري.

2- مستخرج حديث من السجل التجاري.

3- البطاقة الضريبية.

4- عقد إيجار أو تمليك مقر النشاط.

5- بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.

6- صورة من قسيمة الزواج.

7- عقد إيجار أو تمليك محل الإقامة أو إيصال مرافق حديث لمحل الإقامة، بشرط مضى سنة على القيد بالسجل التجاري.

أصحاب المهن غير التجارية

1- شهادة معتمدة من مصلحة الضرائب بصافي الدخل السنوي لمدة 3 سنوات.

2- أو شهادة من محاسب قانوني بالدخل السنوي أو الشهري.

3- البطاقة الضريبية.

4- عقد إيجار أو تمليك ثابت التاريخ لمقر النشاط.

5- بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.

6- صورة من قسيمة الزواج.

7- عقد إيجار أو تمليك محل الإقامة أو إيصال مرافق حديث لمحل الإقامة.

مبادرة البنك المركزي المصري

يذكر أن مبادرة البنك المركزي المصري، جاءت فيها البنود العامة لتنفيذها، كالآتي:

- سعر العائد متناقص قيمته 10% بما يعادل 6.69% لمدة 20 سنة.

- الحد الأقصى لمساحة الوحدة 150م2 «كاملة التشطيب وجاهزة للسكن».

- الحد الأقصى للدخل الشهري للفرد 40 ألف جنيه.

- الحد الأقصى للدخل الشهري للأسرة 50 ألف جنيه.

-الحد الأقصى لسعر الوحدة المراد تمويلها 2,25 مليون جنيه.

-الحد الأدنى للمقدم المسدد 20%.

-الحد الأقصى لنسبة التمويل 80%.

- عدم استفادة المتقدم من المبادرة السابقة أو مشروعات الإسكان الاجتماعي.

- نسبة القسط الشهري بالإضافة إلى الالتزامات البنكية لا تتعدى 40% من الدخل الشهري.