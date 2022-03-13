عبد المنعم سعيد: الأزمة الأوكرانية الروسية كشفت فشلا دبلوماسيا عالميا

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن هناك صراعات في عدد من الدول بمناطق مختلفة بالعالم، فضلًا عن أن هناك درجة جديدة من التصعيد في الأزمة الأوكرانية، موضحًا أن الإمدادات الغربية لأوكرانيا ظلت في حدود الأسلحة الدفاعية، ورغم التفوق الروسي الكاسح إلا أن المسألة تسير ببطء، وهناك استمرار لعملية الدبلوماسية السياسية على عدة جوانب، والدبلوماسية الصينية تحاول أن تطبخ شيئا ما في الأزمة الأوكرانية.

استراتيجيات تتبعها الدول في مثل هذه الظروف التي يشهدها العالم

وأضاف «سعيد»، خلال حواره في برنامج «المشهد»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، ويقدمه الإعلاميان نشأت الديهي، وعمرو عبد الحميد، أن هناك 3 استراتيجيات تتبعها الدول في مثل هذه الظروف التي يشهدها العالم، ومنها أن تعمل كل الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي لديها، وهو أمر صعب، كما هناك سيناريو آخر يعتمد على أن تعمل كل دولة على تحقيق إصلاح داخلي لديها يمكنها من المواجهة.

هناك فشل دبلوماسي كبير على المستوى العالمي

وأشار المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إلى أن هناك فشلا عالميا حدث في منع حدوث الأزمة الأوكرانية الروسية، حيث كان يتصاعد الوضع أسبوعا بعد أسبوع ولم يتم السيطرة على الوضع، فضلًا عن أن هناك فشلا دبلوماسيا كبيرا على المستوى العالمي أشعل الحرب الروسية الأوكرانية، حيث حدث التصعيد وبدأت الحرب، وسيكون هناك نتائج لم يكن ينتويها أحد، منوها بأننا في انتظار العامل الداخلي لتصحيح الوضع.

الوساطات الدولية فشلت في نزع فتيل الأزمة الأوكرانية

وأوضح الدكتور عبد المنعم سعيد، أن الشركات الغربية أصبحت من النسيج الروسي، وبعد مرور أسبوعين من الحرب نرى استدعاء الألمان للمشهد، والفرنسيون يحاولون أن يلعبوا دورا طوال الأزمة ولكنه دور فاشل أغلب الوقت، منوها بأن الوساطات الدولية فشلت في نزع فتيل الأزمة الأوكرانية.