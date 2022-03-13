أربعيني ينهي حياته شنقا داخل منزله لمروره بأزمة نفسية بالفيوم

طلب أحمد من أسرته تركه ليرتاح قليلاً في غرفته، نظرا لكونه يشعر بالتعب، فتركوه وحيدا، إلا أنّه لم يستيقظ، طال انتظاره فلم يخرج لتناول الغداء أو العشاء، الأمر الذي جعل أسرته تشعر بالقلق عليه، ويقرروا إرسال أحد أبنائه لإيقاظه من نومه، لحظات قليلة قبل أن يدوي صريخ نجله في أرجاء المنزل، فهرع جميع أفراد الأسرة، ليتفاجئوا بجثة رب الأسرة تتدلى من سقف المنزل، ورقبته مُعلقة بواسطة حبل في سقف غرفته، فأصيبوا جميعا بصدمة، وأبلغوا الشرطة على الفور.

بلاغ بالعثور على جثة أربعيني

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد تعيلب مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بورود بلاغا من إحدى الأسر بعزبة الدبابة الصغيرة بنطاق المركز، بعثورهم على جثة رب الأسرة الأربعيني مشنوقا داخل غرفته في منزله.

الشرطة تنتقل لموقع الحادث

على الفور، انتقل ضباط مركز شرطة طامية برئاسة المقدم محمد عبد الحكم رئيس مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وتبينّ العثور على جثة «أحمد. س. م. س»، 40 سنة، مشنوقا معلقا من رقبته في سقف الغرفة بواسطة حبل، ولفظ أنفاسه الأخيرة، فيما أكدت أسرته، أنّه كان يمر بحالة نفسية سيئة منذ فترة، نظرا لمروره بضائقة مالية.

نقل الجثة لمشرحة مستشفى طامية

وعاينت الشرطة الجثة، ثم أنزلوها من المشنقة، واستدعت قوات الأمن سيارة إسعاف، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي تحت تصرف الجهات المختصة، التي أمرت بانتداب مفتش الصحة، لتشريح الجثة وتحديد وقت الوفاة.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

تحرر بالواقعة المحضر اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.