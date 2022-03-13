«القومي للمرأة»: مصر حققت نجاحا كبيرا في تمكين السيدات رغم أزمة كورونا

قالت إيزيس محمود، مدير إدارة التدريب والتوعية بالمجلس القومي للمرأة، إن تمكين المرأة من دخول مجلس الدولة إنجاز كبير تم في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بجانب الإنجازات المتعددة لتمكين المرأة، مبينة أن كل دولة تعرض إنجازاتها في مجال تمكين المرأة خلال اجتماعات الأمم المتحدة، وتقدم مصر دائما إنجازات أحدث في كل مرة، مشيرة إلى أن مصر رغم أزمة كورونا تحقق تقدما كبيرا في مجال تمكين المرأة.

تمكين المرأة من خلال حياة كريمة

وأضافت «محمود»، خلال استضافتها في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن مبادرة حياة كريمة مظلة للمجالات التي تعمل على تمكين المرأة، مشيرة إلى أن المرأة أكثر شخص لديه معاناة في البنية التحتية والصحة والمدارس، لافتة إلى أن المجلس القومي للمرأة ينفذ مبادرات عديدة منها مبادرتي «نورة» و«دويّ» تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تعريف السيدات بالمشروعات متناهية الصغر لزيادة دخل الأسر

وأوضحت مي محمود، مديرة مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومي، في مداخلة هاتفية بنفس البرنامج، أن الدولة ترعى 136 ألف سيدة في مجال رعاية الأعمال ولكن تم التوصل لـ10000 سيدة فقط حتى الآن، مبينة أنه يتم تعريف السيدات بالمشروعات متناهية الصغر من أجل العمل على زيادة دخل الأسر، مؤكدة أن المجلس القومي للمرأة يعمل على توفير معارض للسيدات لتقديم المنتجات الخاصة بهن.