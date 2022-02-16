مصر الأولى عربيا في تمكين ومساندة المرأة خلال جائحة كورونا (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «مصر الأولى عربيا في تمكين ومساندة المرأة خلال جائحة كورونا»، والذي بيّن أنّ مصر جاءت في المركز الأول عربيا في تمكين ومساندة المرأة خلال جائحة كورونا، وفقا للتقرير الصادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

47% من النساء استفادت من منحة دعم العمالة غير المنتظمة

وأوضح التقرير الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية لمساعدة المرأة، وبينها المنحة الرئاسية لمساندة العمالة غير المنتظمة من الجنسين في القطاعات المختلفة، لتتمثل الاستفادة لصالح 47% من النساء.

حياة كريمة عزّزت مشاركة المرأة في سوق العمل

وأضاف التقرير، أنّ الدولة عملت من خلال مبادرة حياة كريمة على تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، بإنشاء 3 آلاف حضانة طفولة مبكرة بقرى حياة كريمة، وتسهيل الحصول على قروض من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستحواذ المرأة على النصيب اللأكبر منها بنسب تصل إلى 62% من إجمالي المستفيدين.

زيادة التمويل لمشروعات تنمية المرأة الريفية من 5000 إلى 10 آلاف جنيه

وأتمّ التقرير، أنّ نسبة الإناث المستفيدات من برنامج التدريب المهني المنتهي بالتشغيل وصل إلى 80%، كما تمثل السيدات 78% من إجمالي المستفيدين ببرنامج تكافل وكرامة، منهم 18% من السيدات المعيلات وزيادة التمويل لمشروعات تنمية المرأة الريفية من 5000 إلى 10 آلاف جنيه، فضلا عن العمل على زيادة إنشاء إعداد الأسر المنتجة وورش التدريب لتعليم الفتيات كيفية بدء المشروعات دون التعرض للمخاطر.