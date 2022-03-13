نقيب الزراعيين يوضح أهمية قرار السيسي بزيادة حوافز زارعي القمح

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة حوافز زارعي القمح يأتي في صالح الفلاحين في ظل انحياز السيسي لمختلف الفئات، مبينا أن وزارة التموين كانت تتلقى 3.5 مليون طن قمح ولكن تستهدف هذا العام تلقي 5 ملايين طن من أجل سد العجز في القمح وعدم الحاجة للاستيراد بكثرة في ظل ارتفاع أسعار القمح، موضحا أن سعر طن الذرة أيضا ارتفع ووصل إلى 7600 جنيه، ومصر تستورد نحو 8 ملايين طن، وسط توقعات بزيادة سعر طن الذرة، الفترة المقبلة، لافتا إلى أن مصر تزرع أكثر من مليوني طن.

التوسعات الجديدة وتأثيرها الإيجابي

وأضاف «خليفة»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، اليوم الأحد، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن التوسعات الجديدة في الأراضي في دلتا مصر وشرق العوينات تم زيادة زراعة الذرة، موضحا أن السيسي اليوم أشار خلال اجتماعه مع الوزراء إلى ضرورة الزيادة في الإنتاجية الرأسية من خلال زيادة جودة الأصناف لتنتج كميات أكبر وأفضل.

سبب توسع مصر في المشروعات

وأوضح نقيب الزراعيين، أن مصر تتوسع في المشروعات من أجل إفادة المواطن ولكن يجب تقليل الزيادة السكانية، مبينا أن المؤتمر الأخير لتنمية الأسرة المصرية طالب بهذا الأمر، موضحا أن الاكتفاء من اللحوم ارتفع من نسبة 37% إلى 55% وهذا وفر جزءا كبيرا من العملة، موضحا أن مشروع البتلو ضخ 6.5 مليار جنيه في السوق المحلية لتحسين الوضع الاجتماعي للأشخاص، بجانب مشروع الصوب الزراعية الذي يوفر سلعا كثيرة، مواصلة: «مفيش سلعة ناقصة في مصر، ممكن تبقى أسعارها مرتفعة لكن الحكومة بتخد الإجراءات، والمشروعات الجديدة هتعمل إعادة توزيع للسكان على باقي مساحات مصر، العالم كله بيستغرب بنزرع تين وزيتون على 150 مللي فقط في الأمطار وساعات أقل من كده في الساحل الشمالي».