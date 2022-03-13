«تنمية المشروعات» ينظم معرض «في حب مصر» ببورسعيد

ينظم فرع جهاز تنمية المشروعات في بورسعيد، بالتعاون مع ديوان عام المحافظة، ومؤسسة مشكاة نور، معرضا بعنوان «في حب مصر»، في الفترة من 12 مارس ولمدة 10 أيام متتالية، وذلك في إطار جهود جهاز تنمية المشروعات، لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم من خلال المعارض التي يحرص على إقامتها بصفة مستمرة في جميع المحافظات.

افتتاح معرض في حب مصر

ويقام المعرض في حديقة المنتزه بشارع طرح البحر، وافتتحه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وعلاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، ومسؤولي جهاز تنمية المشروعات.

خدمات مالية وغير مالية

وأشاد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، خلال افتتاح المعرض، بالتعاون المثمر مع جهاز تنمية المشروعات لتقديم مختلف الخدمات المالية وغير المالية، لتشجيع المواطنين على إقامة مشروعات صغيرة، وأهمها تنظيم المعارض بشكل مستمر، ما يساعد على فتح نوافذ تسويقية جديدة لأصحاب المشروعات، ومن ثم ينعكس على نمو مشروعاتهم، فضلًا عن قدرة المعارض بمنتجاتها المتنوعة على تلبية احتياجات الجمهور بأسعار تنافسية.

100 عارض من أصحاب المشروعات

وأشار وائل حامد، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات في بورسعيد، إلى أنّ المعرض يضم 100 عارض من أصحاب المشروعات الذين حصلوا على دعم مالي من الجهاز، كما استفادوا من خدمات الدعم الفني والتسويقي.

وأوضح حامد، أنّ المعرض يضم مجموعة متنوعة من المنتجات عالية الجودة بأسعار مناسبة، ومنها الملابس والمصنوعات الجلدية والمفروشات والكروشية والحلى وفن الديكوباج، وجميع أنواع المشغولات اليدوية التي تتميز بالذوق الراقي.