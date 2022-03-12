الذرة الأمريكية تحصد مكاسب اضطرابات الشحن في أوكرانيا

أثار الهجوم الروسي للأراضي الأوكرانية مخاوفًا بشأن المعروض العالمي في السوق العالمية من محصول الذرة، بالنظر إلى كون أوكرانيا هي رابع أكبر مصدر للذرة، علاوةً على توقعات بشأن عدم قدرة البلد الذي يتعرض للهجوم حاليًا على بدء زراعة المحصول الجديد أول أبريل المقبل، وهو ما دعا وزارة الزراعة الأمريكية إلى خفض تقديرات تصدير الذرة الأوكرانية بمقدار 6 ملايين طن متري إلى 27.5 مليون طن متري في تقرير.

وزارة الزراعة الأمريكية

ورفعت وزارة الزراعة الأمريكية أيضًا تقديراتها لصادرات الذرة الأمريكية للفترة 2021-2022 بمقدار 1.9 مليون طن متري في 9 مارس، بينما تشير التوقعات إلى أنَّ المشترين من المرجح أن يتجهوا إلى الذرة الأمريكية وسط اضطرابات الصادرات، في وقت كانت تشمل الوجهات الرئيسية للذرة الأوكرانية الصين والاتحاد الأوروبي.

وتراجع إنتاج الذرة في أوكرانيا 38% بسبب الغزو الروسي، مسجلاً 27.5 مليون طن متري، وتعد الولايات المتحدة حاليًا الخيار المتاح في سوق الذرة العالمي، إذ أن حصاد الذرة في أمريكا الجنوبية على بعد بضعة أشهر، ومع ذلك، قد يؤدي غياب أو انخفاض إمدادات الذرة الأوكرانية إلى تفضيل الذرة في أمريكا الجنوبية.

وتواجه أوكرانيا غزوًا روسيًا منذ الخميس 24 فبراير الماضي، كما اضطربت حركة الشحن في موانئ أوكرانيا بشكل خاص، وفي منطقة البحر الأسود بشكل عام، وهو ما أدى إلى قيام الدول الغربية بفرض عقوبات اقتصادية على كيانات وأشخاص روس بهدف إضعاف قدرة الاقتصاد الروسي على تمويل الحرب التي دخلت أسبوعها الثالث اليوم.

المشاكل بين روسيا وأوكرانيا

وتعد روسيا وأوكرانيا من البلدان الرئيسية في إنتاج الحبوب مثل القمح والذرة، بالإضافة إلى الزيوت وتحديدًا زيت عباد الشمس، الذي يستحوذ فيه البلدين بنسبة 80% من الصادرات العالمية، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار عالميًا بحسب منظمة الأغذية والزراعية «الفاو».