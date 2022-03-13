ضبط 220 طن عصائر مجهولة المصدر خلال حملة في البحيرة

شنت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام بمحافظة البحيرة بحملات مكبرة بمراكز «وادي النطرون - شبراخيت - بدر»، وذلك بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك الفرع الإقليمي، وإدارة تموين وادي النطرون ومراقبة الأغذية والرقابة علي المبيدات والمخصبات بمديرية الزراعة وإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة.

وأصدرت محافظة البحيرة بيانا أوضحت فيه ما أسفرت عنه الحملات التي جاءت كالتالي: «840 كجم سكر تمويني مدعم بأحد محال البقالة - ثلاجة خضار وفاكهة لتخزين وفرز والتعبئة بدون ترخيص وضبط بها 270 كرتونة طماطم شيري بإجمالي كمية 1400 كجم منتهية الصلاحية و220 طن عصير مركز و1760 كجم فلفل ألوان و400 كجم جريب فروت و500 كجم موز و3450 كجم أفوكادو».

ضبط زجاجات مشروبات غازية منتهية الصلاحية

كما تم ضبط 25 زجاجة مشروبات غازية متعددة الأحجام منتهية الصلاحية بأحد محال البقالة و38 عبوة عصير وبسكويت وحلوى منتهية الصلاحية بأحد محال البقالة.

تحرير 13 محضرا

وبقطاع العلاج الحر بوادي النطرون، جرى ضبط عيادة نساء وتوليد تدار بدون ترخيص، وبالمرور على مركز شبراخيت تم تحرير 13 محضرا عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة تجاريه مختلفة ولعدم الاحتفاظ بدفتر فواتير ضريبية يقدم لجمهور المستهلكين بالإضافة إلى ضبط مخبزين يداران بدون ترخيص.

وبالمرور على المبيدات والمخصبات بمركزي وادي النطرون وبدر تم ضبط 7 محلات تقوم بالإتجار في المبيدات والأسمدة الزراعية بدون ترخيص قطاع مراقبة الأغذية.

كما تم ضبط 56 طن زيتون مخلل داخل مصنع لإنتاج وتصنيع الزيتون مجهول المصدر ويظهر عليه علامات تلف وبداخل البراميل حشرات بالإضافة لضبط 3 أطنان ملح طعام بعبوات متحجرة ومتغيرة في خواصه الطبيعية.

كما تم سحب 7 عينات مواد غذائية مختلفة لإرسالها للمعامل للتأكد من الصلاحية للاستهلاك الآدمي، وتحرير 6 محاضر مخالفات صحية.

وشدد محافظ البحيرة على ضرورة استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.