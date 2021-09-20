هل تناولت عصير السبانخ سابقا؟.. يحتوي على فوائد ستفاجئك

السبانخ نوع من الخضروات يمكنك الاستمتاع به بعدة طرق، حيث تؤكل خضراء، أو مطبوخة على البخار، أو مقلية، أو في شكل عصير، ويعد عصير السبانخ (إلى جانب الفواكه والخضروات الأخرى) اتجاها شائعا بين هواة الصحة في الوقت الحاضر، لأنه يمنحك كل التغذية التي تحتاجها دون عناء الطهي، وعندما تشرب عصير السبانخ بانتظام، فإنك تقدم معروفًا لجسمك من خلال تزويده بالبروتينات والفيتامينات والمعادن الكافية، وفقا لتقرير تم نشره علي موقع «medicaldaily».

الفوائد الصحية لعصير السبانخ

وهناك العديد من الفوائد التي يمكن أن تفيد الصحة وتقلل العديد من الأمراض، من خلال تناول عصير السبانخ، لذلك ينصح الأطباء بالمداومة على شرب عصير السبانخ في فترات مستمرة.

يساعد عصير السبانخ في السيطرة على الأعراض المرتبطة بمرض السكري

السبانخ، مصدر ممتاز لمضادات الأكسدة، وتحديدا حمض «ألفا ليبويك» الذي يساعد على زيادة مستويات الأنسولين، ويمكن لمرضى السكر على وجه الخصوص الاستفادة بشكل كبير من عصير السبانخ، لأن هذه الخضار يقلل أيضا من خطر الإصابة باعتلال الأعصاب المحيطية، وكذلك خفض مستويات الجلوكوز في الدم.

عصير السبانخ يساعد على تحسين البصر

ونظرًا لأن السبانخ تحتوي على «بيتا كاروتين» و«لوتين» و«زياكسانثين»، فإن بصر الشخص يتحسن بشكل ملحوظ بمرور الوقت، والمكونات الثلاثة المذكورة لها دور في تنمية البصر، والتطور البقعي، كما تساعد البقعة في التحكم في كمية الضوء التي تدخل العين بشكل عام، وهناك انخفاض في مخاطر تنكس العين مع تناول العصير.

تبدأ البشرة في النقاء ويصبح شعرك أكثر صحة

وبسبب زيادة مستويات مضادات الأكسدة في عصير السبانخ، يساعد على تجديد والحفاظ على خلايا البشرة رطبة، وتأتي البشرة الصحية من الطريقة الطبيعية لمكافحة المؤكسدات داخل الجسم.

ومن ناحية أخرى، تساعد مستويات فيتامين «أ، ب، ج»، التي يحتوي عليها عصير السبانخ على تحفيز نمو الشعر وتحسين سمكه.

عصير السبانخ يمنع الإصابة بالسرطان

ويأتي السرطان من عدة عوامل، بما في ذلك التأثيرات المسرطنة للأمينات الحلقية غير المتجانسة، وتأتي هذه المواد المسرطنة من المناطق المحترقة في الأطعمة المشوية في درجات حرارة عالية، وشرب عصير السبانخ، الذي يحتوي على الكلوروفيل، هو مانع فعال للأمينات التي يمكن أن تسبب تشوهات في الخلايا، ويمكن أن تتطور إلى السرطان.

لا تشعر بالخمول أو التعب

ونظرا لأن عصير السبانخ يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن، فإنه يساعد جسمك على التجدد والعودة بسرعة حتى بعد القيام بالأعمال المنزلية أو العديد من الأنشطة، ويتم الحفاظ على التوازن العام للجسم بنسبة 100% بسبب مكونات عصير السبانخ مثل المغنيسيوم وحمض الفوليك.

وإذا كنت تريد أن تبدأ في عيش حياة صحية، ولكن لا تعرف من أين تبدأ، يمكنك أن تبدأ بخطوات صغيرة وصنع نسخة عصير من مجموعات الخضار والفواكه المفضلة لديك، والمفتاح هو شرب هذه الخضار المعصورة كل يوم، وسترى في النهاية نتائج طويلة المدى.