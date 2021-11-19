القصة الكاملة لإصابة 100 طالب وطالبة بمغص في كفر الشيخ: «شربوا عصير»

أثارت واقعة إصابة 100 طالب وطالبة بمدرسة كفر الطايفة، بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، بـ«مغص» أمس، عقب تناولهم عصير الوجبة المدرسية، غضب الأهالي بعد نقل أطفالهم لمستشفى كفر الشيخ العام، والعبور للتأمين الصحي، متسائلين عن مدى صلاحية عصير الوجبة المدرسية، الذي تناوله التلاميذ وشعروا بمغص ما أدى لنقلهم للمستشفيات.

من جانبه قال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، لـ«الوطن»، إنه جرى نقل التلاميذ فور شعورهم بـ«مغص»، مضيفًا أنه ليس تسمما بل مغص بسيط حدث للتلاميذ وأصابهم بالخوف.

وأضاف أنه تواجد وكافة القيادات فور تلقيه بلاغًا من إدارة المدرسة بشعور التلاميذ بآلام على مستوى البطن، موضحًا أن حالتهم الصحية مستقرة وخرجوا جميعًا وأنه تابع لحظيًا مع كافة أجهزة المحافظة، ووزارة التربية والتعليم.

تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، بتشكيل لجنة لمعرفة أسباب إصابة الطلاب بالمغض والتحقيق في الواقعة، مؤكدًا أنه جرى إرسال عينة من الوجبة المدرسية والعصير للمعامل المركزية بالقاهرة للوقوف على سلامتها، ومعرفة أسباب الواقعة.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ونائبه عمرو البشبيشي، قد انتقل إلى المستشفى للاطمئنان على حالة التلاميذ المصابين، ووجها بتقديم الرعاية الطبية لهم حتى خروجهم، ووفقًا لمصدر طبي، فإن جميع التلاميذ خرجوا من المستشفيين بعد تقديم الرعاية الطبية لهم، ما عدا 3 تلاميذ لا زالوا تحت الملاحظة، ومن المقرر خروجهم اليوم الجمعة.

محافظ كفر الشيخ يوجه بالتحقيق في الواقعة

ووجه المحافظ، باستجواب التلاميذ ومسؤولي مدرسة كفر الطايفة الابتدائية عما حدث، فضلًا عن التحقيق في الواقعة لمعرفة ملابسات إصابة التلاميذ بـ«المغص»، بعدما تسبب ذلك في حالة من الخوف لدى ذوي الأطفال.