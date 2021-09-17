ضبط 4 آلاف زجاجة عصير صناعي غير صالحة للاستخدام الآدمي في الأقصر

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الأقصر، كمية من زجاجات العصائر الصناعية الملونة غير المُصرح بها، ومعبأة داخل زجاجات من خامات رديئة، ولا تحمل أي بيانات رسمية، وتضر بصحة المواطنين خاصة ممن يتناولها من الأطفال.

ضبط 4080 زجاجة عصائر غير صالحة للاستخدام

وأعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، عن نجاح إدارة التموين بمركز أرمنت غربي الأقصر، في ضبط 4080 زجاجة عصائر من الألوان الصناعية، غير المصرح بها، ومعبأة في زجاجات مكونة من خامات رديئة، ولا تصلح للاستعمال الآدمي.

كما نجحت إدارة تموين أرمنت، في ضبط عدد 2304 كيس مقرمشات، لا تحمل أي فواتير أو مستندات رسمية، تدل على مصدرها الأصلي، وذلك بأحد المخازن الكبرى بمركز أرمنت الوابورات، التابع لمركز أرمنت جنوب غربي الأقصر.

تحرير محضر قضائي لصاحب مخازن بجنوب الأقصر

ويأتي ذلك في إطار توجهات القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الحفاظ على صحة المواطنين، فضلًا عن توجيهات وتعليمات وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، وتعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بالتصدى للجرائم التموينية بكل حسم وقوة ومواجهة جميع المخالفين من التجار.

وحسب تعليمات محافظ الأقصر، أعلن الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر، من خلال فرق عمل من العاملين بإدارات التموين بمحافظة الأقصر، بالتحفظ على المضبوطات داخل المخزن بمركز أرمنت، وتحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية مع صاحب المخزن، وعرضه على النيابة العامة لتولي التحقيقات.