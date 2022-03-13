تحرير 26 محضرا لمخالفة مواعيد الغلق وتطهير 53 منشأة في طنطا والمحلة

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية تفعيل رئاسة مركزي طنطا والمحلة الكبرى لدور اللجان الخاصة، بالمرور على المحال التجارية والمقاهي والورش الحرفية للتأكد من مدى تنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

مخالفات مدينة المحلة

وتولت اللجنة المشكلة تحت إشراف اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، وأحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة، متابعة التزام الورش والمحال التجارية بمواعيد الغلق، وتم تحرير 15 محضرا متنوعا ما بين (6 محاضر عدم ارتداء كمامة، 4 محاضر إشغال طريق، 4 محاضر نظافة ومحضر بيئة)، كما تم تطهير وتعقيم (32 مسجدا، مقر وحدة محلية، 2 وحدة صحية، 1 موقف سيارات ومقر شئون اجتماعية) ومصادرة 6 شيش وإعدام 24 كوبا زجاجيا.

مخالفات مدينة طنطا

وفي مركز ومدينة طنطا، أشار حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، أنه تم المرور على المحال التجارية والمقاهي والورش الحرفية للتأكد من التزامهم بالإجراءات الاحترازية، وتم تحرير 11 محضر عدم ارتداء الكمامة، وتطهير 16 منشأة حكومية ومصادرة 14 كوبا زجاجيا.

شوادر اللحوم

وقال محافظ الغربية، إنه سمح بترخيص شوادر المواد الغذائية بشكل مؤقت من خلال الحي أو المركز خلال شهر رمضان الكريم وذلك في أماكن لا تسبب إعاقة مرورية وتحت إشراف مديريتي الصحة والطب البيطري على أن تباع المنتجات بأسعار مخفضة وتحت إشراف مباشر مديرية التموين، مع تكثيف الحملات التفتيشية ومراقبة الأسواق والتعاون المستمر مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء لضبط المتلاعبين في الأسعار.

وأكد المحافظ المتابعة الدورية للأراضي الزراعية والإبلاغ عن أي محاولة للتعدي عليها قبل البناء، مع تخصيص ورديات ليلية لمتابعة أي محاولة للبناء المخالف خلال شهر رمضان الكريم، كما شدد «رحمي» على تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بشكل دوري، وخاصة في الشوارع الفرعية مع التشديد على غلق المحال والورش الحرفية في مواعيد الغلق الواردة من وزارة التنمية المحلية ما لم يرد جديد في ذلك.