تدريب عملي لطلاب «البترول» بجامعة مطروح في حقول الصحراء الغربية (صور)

نظمت كلية علوم البترول والتعدين بجامعة مطروح، تحت رعاية الدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة، تدريبات عملية ميدانية ببعض مواقع إنتاج بترول لأكبر شركات البترول بصحراء مصر الغربية، وهي شركة «خالدة للبترول»، على مدار يومين، تحت إشراف الدكتورة ولاء عواد المدرس بكلية علوم البترول والتعدين، والمهندس عمرو عادل بمنطقة امتياز خالدة، والمهندس جيولوجي سليمان عبد الحميد مسئول الجيولوجيا بمواقع الشركة.

تدريب 57 طالبا بجامعة مطروح في حقول البترول

وقال رئيس جامعة مطروح في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، خلال متابعته تدريبات طلاب كلية علوم البترول إن المشاركين في التدريبات 57 طالبًا وطالبة من طلاب المستوى الأول والثاني، وذلك بمعسكر السلام، حيث جرى تدريبهم على تعليمات السلامة والصحة المهنية بمواقع شركات البترول تحت إشراف المهندس نصر محمد رمضان، والمهندس إسلام عبد العزيز.

تفاصيل تدريبات الطلاب بمواقع البترول

وأضاف رئيس جامعة مطروح علوم البترول أن الطلاب خلال الزيارة يتعرفون على مكونات البريمة، وأنواعها، وطبيعة عمل كلًا من المهندس والجيولوجي على البريمة، ومراحل استخراج البترول ابتداءً من المسح السيزمي حتى الاستخراج والفصل إلى محطات الغاز ومحطات الزيت، وذلك بحضور الجيولوجين المتخصصين من شركة خالدة البترول أحمد الضوي، وأحمد الجمل، وطاهر أبو زيد، والمهندس محمد غريب، بالإضافة إلي تدريب الطلاب في وحدة الطفلة على كيفية تجميع العينة، من غسلها، وطرق تجهيزها، وأعمال فحصها تحت الميكرسكوب لمعرفة المحتوى الصخري للطبقات، وشرح كيفية فصل الغازات من العينة، بجانب كيفية تسجيل الطفلة، وكيفية حفظ العينات المبتلة والجافة فور تجميعها خلال عملية الحفر.