«يوستينا» مسيحية أبدعت في الغناء للنقشبندي: مؤسسة أزهرية كرمتني

صوت يعود بك إلى زمن الفن الجميل، لا تملك أمامه إلا الصمت والاستماع بإنصات رغم عمرها الذي لا يتجاوز الـ15 عاما، لكنها تحمل موهبة غنائية تفوق سنها الصغيرة، هي يوستينا سعد شفيق، ابنة قرية أبو سليم بمركز بني سويف، والتي أبدعت في الإنشاد الديني للنقشبندي، والترانيم الدينية المسيحية، كذلك الأغاني الوطنية وكبار المطربين.

يوستينا: النقشبندي يمتلك صوت قوي وإحساس عالي

استضافت «الوطن» الموهبة الواعدة يوستينا في بث مباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقدمت ابنة قرية أبو سليم الأناشيد الإسلامية والترانيم المسيحية والأغاني الوطنية ونالت تفاعلا كبيرا من المتابعين، كما شدت ابتهالات النقشبندي، وعنه قالت «ورثت موهبة الغناء من والدي وشقيقتي كونهما يتمتعان بصوت عَذب، بالإضافة إلى تشجيع أسرتي لي ودائما ما تكون خلفي، وشقيقتي الكبرى كريستين تتمتع بصوت عذب للغاية وبتحب تغني أغاني وطنية وهي دايمًا بتلاحظ الأخطاء اللي أنا بقولها، وبتحاول تعدلهالي».

أضافت يوستينا، «حبي للنقشبندي منذ الصغر وبخاصة ابتهال مولاي، فأنا أحبه كثيرا، وأسرتي لم تمانع أو تعقب نهائيا كما يعتقد البعض على أدائي لها، كوني مسيحية وأغني الترانيم المسيحية»، لافتة إلى أن تشجيع مدرستها كان سببا في تنمية موهبتها وتشجيعها.

تكريم من مؤسسة أزهرية

شاركت يوستينا في العديد من المسابقات الغنائية، منها على مستوى إدارة بني سويف التعليمية، وأخرى على مستوى المحافظة، واستطاعت من خلال تلك المسابقات أن تثبت تميزها بحصولها على المراكز الأولى، ، كما كشفت عن حصولها على تكريم من منظمة خريجي الأزهر الشريف، إلا أن سعادة أسرتها ومدرستها بتميزها هو الحافز الأكبر لها بحسب ما قالت لـ «الوطن».

بداية يوستينا

وقال سعد شفيق والد يوستينا، «منذ طفولتها وهي تغني بالمنزل، ولاحظ ذلك شقيقتها الكبرى كرستينا، التي بدأت تدعمها وتصحح لها الأخطاء، لمساعدتها في تنمية موهبتها، وعند التحاقها بالمرحلة الإعدادية، بدأ مدير مدرستها الأستاذ صبحي فؤاد اكتشاف موهبتها وقدمها في العديد من الحفلات والمسابقات، حتى وصلت لها دعوة من مؤسسة اتحاد خريجي الأزهر لتكريمها».

من طابور الصباح إلى الغناء أمام محاربي أكتوبر

ومن ناحيته قال صبحي فؤاد مدير مدرسة الشهيد عبد العليم علي موسى، إنه اكتشف موهبة يوستينا في الغناء عندما تغنت بنشيد بلادي في طابور الصباح، كانت وقتها يوستينا في الصف السادس الإبتدائي، فقرر إن يتبني موهبتها.

وتابع، «أول ما سمعت صوتها وهي بتغني النشيد لفتت انتباهي، وبدأت بعد كده أتعامل معاها وأدربها، وعقب تقدمها للصف الأول الإعدادي في المدرسة نفسها التي أعمل بها، بدأنا في تنمية موهبتها وقدمت أول أغنية، وكانت عن الشهيد، وقدمتها أمام قدامى حرب 6 أكتوبر».