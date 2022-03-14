فردوس عبدالحميد عن والدها: «كنت بقوله أسراري ومش بخجل منه.. زي صحبتي»

كشفت الفنانة فردوس عبدالحميد، ملامح من شخصيتها ومعلومات عن عائلتها، قائلة إنها تحرص على الظهور باسم «فاطمة» في المسلسلات التي تشترك فيها لأنه اسم والدتها، لافتة أن لديها اختان هما «منى» و«ليلى»، وأنها الوسطى بينهما.

والدي كان صديقي وعلاقتنا فريدة

وأضافت فردوس عبدالحميد خلال لقاء ببرنامج «واحد من الناس»، المذاع على شاشة قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي عمرو الليثي، أن والدها توفى فجأة وأحدث تأثيرا كبيرا في حياتها، «أبويا كان صديقي وعلاقتنا فريدة من نوعها، لما الأب يصاحب البنت».

وأشارت إلى أنها كانت تخبر والدها بكل شيء يحدث لها، «كنت بقوله كل أسراري، ومش بخجل منه، زي ما يكون واحدة صاحبتي، وكان بيديني النصيحة من غير ما يندهش، لأن كنت بقوله كلام أو تصرفات ممكن يتخض منها، لكن كانت علاقة جميلة جدًا، ووفاته هزتني وقعدت سنة أو أكتر وأنا مش عارفة أتوازن».

قرينة الرئيس «عبدالناصر» كانت تتعامل كأنها سيدة عادية

وعن تأدية دور قرينة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، قالت إنها ظلت تبحث كثيرًا عن معلومات للشخصية، والتي كانت عصية عليها، «مكنش فيه معلومات كتيرة، ولكن أخدت مفتاح الشخصية من حاجة قريتها في كتاب عن طباخ الرئيس».

وأوضحت أن مؤلف كتاب «طباخ الرئيس» أشار إلى أنه كان يشعر بالضيق الشديد لأن السيدة الأولى تتعامل وكأنها ليست زوجة الرئيس، ولكن كسيدة عادية، «مثلا لما كان ولد مش بيحب نوع معين من الأكل ويقول مثلا عاوز سمك، فتروح للطباخ تقوله هات نص كيلو سمك فكان بيتضايق أوي، ويقول أنا معروف إني طباخ الرئيس هروح للراجل أقوله هات نص كيلو سمك؟».

«أم البنات» من الأعمال التي تشد الجمهور

وعن دورها في مسلسل «أم البنات»، قالت إن هذه الشخصية التي أدتها موجودة في الحياة العادية، وهذه النوعية من الأعمال الدرامية تشد الجمهور لأنها تتحدث عن مشكلات يومية موجودة في الحياة، مثل الزوج الذي يرغب في إنجاب ولد رغم أن هناك بنات اليوم أهم من أولاد كُثر.