زوج فردوس عبدالحميد عنها: ظلت حزينة لمدة شهر بعد فيلم «الطوق والأسورة»

قال المخرج محمد فاضل عن زوجته الفنانة فردوس عبدالحميد إنها تحب الفن والتمثيل وبلدها كثيرًا، «هي دي الحاجات اللي بتحركها»، متابعا: «هي في البيت زي ما الناس بتشوفها في بعض الأدوار، لأن فيه أدوار بتكون فيها عنيفة شوية زي دورها في فيلم (الطوق والأسورة)، حصلها نوع من التقمص لدرجة شهر تقريبا بعد التصوير وكانت شخصية حزينة».

«فردوس» تشبه أحمد زكي في تقمص الشخصيات

وأضاف محمد فاضل خلال اتصال هاتفي ببرنامج «واحد من الناس»، المذاع على شاشة قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي عمرو الليثي، أن الفنانة فردوس عبدالحميد من قلائل الممثلين الذين يتقمصون الشخصيات مثل الفنان أحمد زكي.

من جانبها، تحدثت الفنانة فردوس عبدالحميد خلال استضافتها بالبرنامج عن دورها في مسلسل «ليلة القبض على فاطمة»، قائلة إنه من أهم الأعمال التي اشتركت بها، وتعتبره نقلة في حياتها على الصعيد الدرامي.

ذكرياتها مع «ليلة القبض على فاطمة»

وأشارت إلى أن الكاتب محسن زايد أعد المسلسل بشكل رائع، كما أن الكاتبة الروائية سكينة فؤاد هي من كتبت الرواية، وجرى إعداد السيناريو بشكل عظيم، «المسلسل أبرز مشكلة الأخت الأم، وده نموذج مش موجود إلا في مصر، الأخت الكبيرة اللي بيموت أبوها وأمها وعندها إخوات فتنكر ذاتها وممكن متتجوزش عشان تربيهم».

وأوضحت أن «فاطمة» من الشخصيات الموجودة في حياتنا المصرية، «مش بتبقى مدركة إنها مش بتضيع عمرها، ولكن بتحس إن ده واجب».

وفي نهاية الحلقة أهدى الإعلامي عمرو الليثي درع للفنانة فردوس عبدالحميد تكريما لها على أعمالها المؤثرة والناجحة.