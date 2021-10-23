محمد فاضل يكشف حقيقة تجسيد السيرة الذاتية لنجيب الريحاني: لسه بدري جدا

ترددت كثير من الأخبار خلال الساعات الماضية، عن تقديم المخرج محمد فاضل للسيرة الذاتية الخاصة بالفنان الراحل نجيب الريحاني، من خلال عمل فنى يحمل اسم «الضاحك الباكي»، وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، كشف «فاضل» حقيقة هذا الأمر وهل بالفعل سيتناول السيرة الذاتية.

حقيقة تجسيد شخصية نجيب الريحاني

قال محمد فاضل عن حقيقة تجسيد نجيب الريحاني: «الحقيقة أنا شايف إن الكلام عن المشروع ده بدري جدا، أولا لأنه مجرد فكرة في بداياته لسه لم ينفذ حتى الآن على أرض الواقع ولم يتم تحديد الخطوط العريضة الخاصة به حتى الآن».

وتابع فاضل «ولكن هو بالفعل فيه مسلسل هيحمل اسم الضاحك الباكي ولكنه مش عبارة عن سيرة ذاتية للفنان الراحل نجيب الريحاني، ولكن هو عمل بيحمل الأحداث اللي تمت في مصر خلال فترة زمنية ابتداء من 1910 وحتى 1949».

أحداث مسلسل الضاحك الباكي

وكشف فاضل أن «العمل سيتضمن أحداث ثورة 1919 وفترة سيد درويش وفترة الحرب العالمية الأولى وأيضا الحرب العالمية الثانية، وكل ده هيكون من خلال شخصية نجيب الريحاني وشخصيات أخرى غيره».

كما أكد فاضل أنه لم يتم تحديد موعد للمشروع حتى الآن متى سيبدأ تصويره أو متى سيتم عرضه فلا يزال الحديث مبكرا عن هذا الأمر.

وكشف «فاضل» أنه سعيد للغاية للتعاون في هذا المشروع الفني الضخم وذلك لأنه يحب التطرق للسنوات التي شهدت أحداثا كبيرة في مصر وأيضا لأنه سيتضمن شخصية فنان كبير ومحبوب مثل الفنان نجيب الريحاني الذي أحبه الجمهور وارتبطوا به سنوات طويلة على مدار عمله الفني.