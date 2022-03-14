عاجل .. مسئول أوكراني: استئناف المباحثات الروسية الأوكرانية اليوم

نقل موقع «سكاي نيوز»، عربية عن مسؤول أوكراني، أنّ المباحثات الروسية الأوكرانية سيجري استئنافها صباح اليوم.

وتعد تلك الجولة، هي الرابعة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية التي انطلقت فجر يوم 24 فبراير، بعد خروج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معلنًا شن بلاده عملية عسكرية في أوكرانيا بدعوى حماية المدنيين بإقليم الدونباس الإنفصالي من عمليات إبادة جماعية.