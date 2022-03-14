روسيا: القوميون أشعلوا النيران في مصنع لمعالجة فحم الكوك شرق أوكرانيا

أعلنت موسكو، أن القوميين قبل فرارهم من ضواحي مدينة دونيتسك شرقي أوكرانيا، أضرموا النار في مصنع لمعالجة فحم الكوك هناك.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن مسلحي الكتائب القومية، أقدموا أمس الأحد، على أعمال تخريبية في مصنع لمعالجة الفحم في دونيتسك قبل فرارهم من هناك، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشارت الوزارة الروسية، إلى اندلاع حريق في المصنع وتصاعد دخان كثيف سام انتشر في المناطق السكنية المجاورة، موضحة أنه من المستحيل إطفاء الحريق بسبب القتال المستمر في المنطقة.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن إغلاق الدول الغربية أعمال بلادها على أراضيها بالقوة أمر غير طبيعي، مضيفة إن الدول الغربية حولت التزاماتها إلى قمامة

تهديد روسي للشركات الغربية بمصادرة أصولها

وقالت وسائل إعلام أمريكية، إن موسكو هددت الشركات الغربية بمصادرة الأصول لانسحابها من روسيا، فيما قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، إن «الاتحاد الأوروبي» لن يفرض عقوبات على الغاز والنفط من روسيا.

ويبحث الاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات جديدة على رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش و14 شخصية أخرى، في إطار العقوبات ضد روسيا.

وقالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، إن النسخة الأولية من قائمة العقوبات تضم 4 شخصيات من المليارديرات، و7 رجال أعمال مرتبطين بالسلطة في روسيا، و4 أشخاص مرتبطين بحملة التضليل الروسية.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أنه سيتم الإعلان عن حزمة العقوبات الجديدة غدا الاثنين، موضحة أنه يجرى النظر في فرض مزيد من العقوبات على الشركات الروسية المملوكة للدولة، ومنها تعمل في صناعة الطائرات والسفن، وقيود إضافية على القطاع المصرفي الروسي.

بدوره، أشارت الرئاسة الفرنسية «قصر الإليزيه»، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحث مع نظيره الأمريكي جو بايدن تشديد العقوبات المفروضة على روسيا

وأوضح «البيت الأبيض»، أن بايدن بحث هاتفيا مع نظيره الفرنسي الحرب في أوكرانيا

موسكو تخطط لإرسال جنود من بيلاروسيا بالزي الروسي لأوكرانيا

وكان مسؤول أوكراني، أشار في وقت سابق، إلى أن موسكو تخطط لإرسال جنود من بيلاروسيا بالزي الروسي لأوكرانيا.

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إن وفد بلاده المفاوض يبذل كافة الجهود في الوقت الراهن لترتيب لقاء يجمعه بـ نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مشيرا في تصريح عبر «تيليجرام»،إلى أن مهمة المفاوضات أيضا هي الحصول على ضمانات فعالة بالنسبة لبلاده.