«اليونسيف»: 31 هجوما روسيا على مؤسسات الرعاية الصحية في أوكرانيا

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونسيف»، إن 31 هجوما شُن على مؤسسات الرعاية الصحية في أوكرانيا منذ بداية الحرب في 24 فبراير الماضي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبه، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه بحث في اتصال هاتفي، مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والتشيكي بيتر فيال، الهجمات الروسية على المدنيين.

وأوضح زيلينسكي، في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أمس الأحد، أنه تحدث مع المسؤول البريطاني، عن كفاح الشعب الأوكراني، وعن الهجمات الروسية على المدنيين.

رئيس وزراء بريطانيا: تصرفات بوتين اختبارا للبشرية

وقدم رئيس أوكرانيا، شكره للشركاء على دعمهم المهم، فيما أكد رئيس الوزراء البريطاني، أن تصرفات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليست اختبارا لـ أوكرانيا فقط بل للبشرية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية سامويل وربيرج، قال في وقت سابق، إن واشنطن تريد الحفاظ على المسار الدبلوماسي لحل مسألة أوكرانيا.

وربيرج: موسكو هي من أغلقت الباب للمسار الدبلوماسي

وأشار وربيرج، في مقابلة خاصة مع قناة «العربية» الإخبارية، إلى أن موسكو هي من أغلقت الباب للمسار الدبلوماسي واختارت الحرب الوحشية ضد شعب أوكرانيا.

وكانت مصادر أمريكية، كشفت في وقت سابق، أن موسكو طلبت من بكين منحها معدات عسكرية ودعما لعمليتها العسكرية في أوكرانيا، ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» الامريكية عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن روسيا طلبت أيضاً من الصين مساعدة اقتصادية إضافية للمساعدة في مواجهة الضرر الذي لحق باقتصادها جراء عقوبات واشنطن والدول الأوروبية والآسيوية.

«بكين»: الوضع الحالي في أوكرانيا مثير للقلق حقا

من جانبها، قالت السفارة الصينية في الولايات المتحدة، إن أولوية بكين حاليا هي منع خروج الوضع المتوتر في أوكرانيا عن السيطرة، وقال المتحدث باسم السفارة، ليو بينجيو في بيان، إن الوضع الحالي في أوكرانيا مثير للقلق حقا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

بدورها، أبلغت أوكرانيا الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن العاملين في منشآت النفايات المشعة في تشرنوبيل توقفوا عن إجراء الإصلاحات المتعلقة بالسلامة، لأنهم مرهقون بسبب استمرارهم في العمل دون توقف لما يقرب من 3 أسابيع.

وقال مسؤولون في قطاع الطاقة في كييف، أمس الأحد، إنه تمت إعادة التيار الكهربائي إلى محطة تشيرنوبيل، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية الروسية.