روسيا: انطلاق جولة جديدة من المحادثات مع أوكرانيا عبر تقنية الفيديو

قالت الرئاسة الروسية «الكرملين»، إن جولة جديدة من المحادثات مع أوكرانيا ستنطلق اليوم الاثنين عبر تقنية الفيديو، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبها، أرسلت كازاخستان، أولى طائراتها المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا.

وكانت وزيرة الخارجية الاسترالية ماريس باين، أعلنت في وقت سابق، في بيان، أن حكومة بلادها فرضت عقوبات جديدة على 33 من رجال الأعمال الروس المعروفين وأفراد عائلاتهم المباشرين.

العقوبات الأسترالية شملت قائمة رجل الأعمال رومان أبراموفيتش

وشملت قائمة العقوبات رجل الأعمال رومان أبراموفيتش، ورئيس مجلس إدارة شركة «جازبروم» أليكسي ميللر، ومدير عام شركة «روستيخ» سيرجي شيميزوف، ورئيس شركة «ترانس نفط» نيكولاي توكاريف.

كما شملت العقوبات الأسترالية، مدير عام صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل ديميترييف، ورئيس مجلس مدراء مصرف روسيا دميتري ليبديف، ورئيس الشركة الحكومية «المنتدى الاقتصادي الشرقي» إيجور شوفالوف، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

مسؤول روسي: ربط شبه جزيرة القرم ودونباس بممر بري

بدوره، قال نائب رئيس حكومة شبه جزيرة القرم، جيورجي مورادوف، إنه تم ربط شبه الجزيرة ودونباس بممر بري، كجزء من العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى الاستيلاء على الطريق السريع من القرم إلى ماريوبول، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكانت منظمة الأمم المتحدة، قالت في وقت سابق، إن هناك مئات الآلاف من الأشخاص في أوكرانيا بحاجة إلى مساعدات طائرة، وأوضح الأمين العام للمنظمة، في تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، مساء أمس الأحد، أن تزويد المستشفيات بالمعدات الطبية أولوية ملحة.

ودعا جوتيريش، إلى أن تكون الممرات مفتوحة وأن تبقى آمنة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.