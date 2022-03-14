الطوارئ الأوكرانية: قتيل وجرحى جراء قصف صاروخي روسي غرب كييف.. فيديو

أعلنت قوات الطوارئ الأوكرانية، عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى بقصف صاروخي روسي، غرب «كييف»، بحسب «قناة العربية».

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية يومها الـ 19 على التوالي، منذ إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شن عملية عسكرية ضد جارته الأوكرانية بدعوى حماية المواطنين في إقليم «الدونباس»، الانفصالي بعد تعرضهم لعمليات إبادة جماعية، بحسب ما جاء على لسان الرئيس الروسي.