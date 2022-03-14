الطوارئ الأوكرانية: قتيل وجرحى جراء قصف صاروخي روسي غرب كييف.. فيديو
كتب:
شيماء عادل
09:06 ص | الإثنين 14 مارس 2022
الحرب الروسية الأوكرانية
أعلنت قوات الطوارئ الأوكرانية، عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى بقصف صاروخي روسي، غرب «كييف»، بحسب «قناة العربية».
الطوارئ الأوكرانية: قتيل وعدد من الجرحى بقصف صاروخي روسي على غرب #كييف#أوكرانيا #العربية pic.twitter.com/JGLYM9hRYN— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) March 14, 2022
ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية يومها الـ 19 على التوالي، منذ إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شن عملية عسكرية ضد جارته الأوكرانية بدعوى حماية المواطنين في إقليم «الدونباس»، الانفصالي بعد تعرضهم لعمليات إبادة جماعية، بحسب ما جاء على لسان الرئيس الروسي.