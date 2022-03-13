كيف نجا الكشري المصري من آثار الحرب الروسية الأوكرانية؟.. خبير يجيب

نجا طبق الكشري المصري من تبعات الحرب الروسية الأوكرانية، بقرارات حكومية خلال الـ24 ساعة الماضية ساهمت في الحفاظ على أسعار مكوناته من المكرونة والأرز والعدس.

وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أصدرت أمس قرارًا بوقف تصدير العديد من السلع الاستراتيجية، لتأتي في مقدمتها المكرونة والقمح والزيت والدقيق.

استثناء الأرز والعدس والفول من الغطاء النقدي

بينما أصدر البنك المركزي اليوم، قرارًا بمنح تسهيل جديد للمستوردين باستثناء الأرز والعدس والفول من الغطاء النقدي الكامل للمستوردين، وذلك لمدة عام إضافي.

من جانبه، أشاد وجدي المشد، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، بالقرارات الحكومية التي أسهمت في استقرار الأسعار وتوفر السلعة في السوق المحلية.

المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي حتى نهاية العام

وقال المشد، في تصريحات لـ«الوطن»، إن المخزون الاستراتيجي من القمح كاف حتى نهاية العام، مع دخول الإنتاج المحلي الشهر المقبل.

ويعد طبق الكشري المصري إحدى الوجبات الشعبية الشهيرة في مصر، ويتكون من السلع الثلاث التي شملها قرارا وزراة التجارة والصناعة والبنك المركزي المصري، وهي (المكرونة، العدس، الأرز) والذي يتراوح سعره ما بين 10 و30 جنيهًا.

توفير كل ما يحتاجه المواطن من سلع

وجاءت القرارت الصادرة عن البنك المركزي المصري ووزارة التجارة والصناعة، ضمن متابعات الحكومة لاحتياجات السوق المحلية، حتى يتم الوفاء باحتياجات المواطنين، وتوفير السلع الاستراتيجية، وكل ما يحتاجه المواطن من السلع التموينية في ظل الأحداث التي يشهدها العالم وتحديدًا منطقة البحر الأسود، من حرب شرسة بين الجارتين روسيا وأوكرانيا، مما يؤدي إلى تعطل سلاسل التوريد ونقص الإمدادات العالمية في ظل ظروف الحرب بين روسيا وأوكرانيا.