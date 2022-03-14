ميشيل مساك: دوري في «المداح 2» يحرك مجرى الأحداث

قال الفنان ميشيل مساك، إنّه يواصل تصوير مشاهده في مسلسل «المداح 2»، المقرر عرضه في موسم رمضان 2022، حيث يستكمل دوره في الجزء الأول بشخصية «باسم»، التي توصل الأخبار بين الجانبين، وتتحرك بها الأحداث في اتجاهات بعينها، موضحا انّ الشخصية تحب المال كثيرا، ومستعدة لفعل أي شيء للحصول عليه، فضلا عن أنّها عديمة المبادئ والقيم، وتترصد لسماع أي معلومة ونقلها بين الطرفين للحصول على المال.

مسلسل المداح 2

وأضاف مساك لـ«الوطن»، أنّ معظم مشاهده في الجزء الثاني من مسلسل المداح 2 ستكون مع الفنانين خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، تامر شلتوت، وصبحي خليل، متابعا أنّه استغرق وقتًا كبيرًا للتدريب والتحضير للشخصية: «شخصيتي محورية، وبتغير في مجرى الأحداث، لأني بدبر المؤمرات للناس اللي في الوكالة عشان أفضي الطريق لزين اللي عايز يتجوز نسرين طافش».

تفاصيل شخصية «باسم»

وأكد ميشيل مساك أنّه اجتهد كثيرا لتجسيد تفاصيل الشخصية، حتى تخرج بالشكل الذي سيراه الجمهور، متابعا: «الشخصية لشاب فلاح وطماع جدًا، والكل فاكره عبيط بس هو ذكي جدًا، وفاهم كل حاجة حواليه وبيراقب كل حاجة».

مسلسل «المداح»، بطولة الفنانين حمادة هلال، نسرين طافش، أحمد بدير، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، هادي خفاجة، حنان سليمان، محمد عز، محسن منصور، عبير فاروق، محمد الصاوي، وتامر شلتوت، سيناريو وحوار أمين جمال، ووليد أبو المجد، وشريف يسري، والإخراج لأحمد سمير فرج.