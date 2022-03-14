عاجل.. إصابة 18 شخصا في حادث انقلاب أتوبيس بطريق إسكندرية-مطروح

أصيب 18 شخص باصابات متفرقة في الجسم إثر وقوع حادث، منذ قليل، إنقلاب أتوبيس في الساحل الشمالي على طريق "اسكندرية - مطروح" الساحلي الدولي أمام قرية استيلا مارينا، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتقديم الاسعاف الاولية لهم، وإجلاء المصابين إلى أقرب مستشفى، وأخطر اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

نقل المصابين مستشفى العلمين

وإستقبلت، اليوم الاثنين، مستشفى العلمين النموذجى في الساحل الشمالي جميع مصابي حادث الأتوبيس وجارى تقديم العلاج اللازم لهم وتوقيع الكشف الطبى عليهم.

الشرطة تعاين الحادث

وإنتقلت إلى موقع حادث الأتوبيس مباحث قسم شرطة العلمين وضباط الإدارة العامة للمرور ، وجارى فحص الحادث للتعرف على أسباب وقوع الحادث وملابساته ورفع تقرير للنيابة العامة والتى جرى اخطارها وتولت التحقيق.