تجديد حبس المتهم بإلقاء أسرته من الطابق العلوي بمنزله في قنا

قررت جهات التحقيق في مركز قنا، تجديد حبس المتهم بإلقاء أسرته من الطابق العلوي بمنزله بقرية دندرة، 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة الشروع في قتل زوجته وأبنائه الخمسة.

أخذ عينات لتحليل المخدرات للمتهم

وقال مصدر أمني، إنه يجري عرض المتهم على مستشفى الأمراض العقلية والنفسية في العباسية؛ لإعداد تقرير بصحة قواه العقلية، كما تم أخذ عينات من المتهم لإجراء تحليل مخدرات له لمعرفة تعاطيه المخدرات من عدمه.

وأعلن مستشفى قنا الجامعي، خروج ربة المنزل وأبنائها الخمسة من المستشفى بعد استقرار حالتهم الصحية.

المتهم يعاني من اضطرابات نفسية

فيما قال المتهم خلال التحقيقات: «إنه نادم على ما فعله، وأن ما فعله كان بشكل غير إرادي» وبحسب تحريات المباحث الأولية، فإن المتهم يعاني من اضطرابات نفسية منذ سنوات، وقبل ذلك تم ضبطه نظرا لقيامه بسلوكيات غير سوية وكانت بحوزته بندقية آلية تم التحفظ عليها.

وأشارت التحريات، إلى أن المتهم صاحب محل تليفونات محمول بقرية دندرة، والكل يخشاه، وأن تصرفاته غير سوية، وكان قبل ذلك يعالج لدى أحد الأطباء النفسيين، لافتة إلى أنه أثناء إلقاء لأسرته كان يحتجزهم داخل غرفة بالطابق الثاني، وكان ممسكا بسلاحين، بينهما ساطور، وأمرهم كرها بالقفز حتى سقطوا جميعا في الدور الأول، فيما تمكنت الشرطة من ضبطه.

كان اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، تلقى بلاغا من أهالي قرية دندرة، يفيد بوجود 6 مصابين من أسرة واحدة بجروح وكسور داخل منزل في القرية.

الضحايا بينهم 5أطفال

والضحايا هم: أسماء طليحى عبد القادر 35 عاما، الزوجة وبها جروح بفروة الرأس، والأبناء حبيبة أحمد حسين، 16 عاما، بها سحجات وكدمات، و«حبيب»، و«حسين» 10 سنوات، مصاب بكسر بالذراع الأيمن، و«حنين» 8 سنوات، مصابة بنزيف بالمخ، و«مصطفى»، عامين، مصاب بسحجات وكدمات، إلا أنهم تماثلوا للشفاء وخرجوا جميعًا من المستشفى.