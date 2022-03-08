عامل يلقى بزوجته وأطفاله الـ5 من الدور العلوي لمنزله بسبب المخدرات

أقدم رب أسرة بقرية دندرة في مركز قنا غربي المحافظة على إلقاء أبنائه الـ6 من الطابق العلوي لمنزله بالقرية، مما أسفر عن تعرضهم لإصابات بالغة، وذلك بعد مطالبتهم له بعدم تناول المواد المخدرة، التي أثرت على الأب وقت إلقاءهم، وذلك بحسب مصدر أمني.

نقل الأطفال لمستشفى قنا

وتلقى مرفق إسعاف قنا بلاغا من أهالي قرية دندرة يفيد بوجود 6 مصابين أطفال بجروح وكسور داخل منزل في القرية.

وعلى الفور دفعت هيئة إسعاف قنا بـ3 سيارات للقرية، ونقلت المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقى العلاج.

أسماء المصابين

وبحسب غرفة العمليات في المحافظة،فإن أسماء المصابين هي، أسماء طليحي عبدالقادر 35 عاما الزوجة وتعاني من جروح بفروة الرأس، والأطفال هم حبيبة أحمد حسين 16عاما وبها سحجات وكدمات، وحبيب أحمد حسين 1 عاما مصاب بإغماء، وحسين أحمد حسين 10سنوات مصاب بكسر في الزراع الأيمن، وحنين أحمد حسين 8 سنوات مصابة بنزيف بالمخ، ومصطفى أحمد حسين عامين مصاب بسحجات وكدمات.

وبحسب مصدر أمني أن المتهم هو عامل رب المنزل، ويدعي أحمد حسين، إذ أقدم على فعلته إثر تناوله مادة مخدرة، ومطالبة زوجته وأبنائه له بعدم تعاطي المخدرات مرة أخرى، ليغضب بسبب ذلك ويلقيهم من الدور الثاني للمنزل «علوي».

ووفقا للمصدر، تم التحفظ على المتهم بمعرفة الشرطة بنقطة شرطة دندرة، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة بذلك لتولي التحقيقات.