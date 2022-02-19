مصرع سيدة أسفل عجلات القطار في قنا.. ضحت بحياتها لتنقذ ابنها

لقيت سيدة مصرعها، اليوم السبت، دهسا أسفل عجلات القطار أثناء عبورها مزلقان غير شرعي بكوم يعقوب بمركز أبوتشت، تاركة طفلها ورائها لإنقاذه.

وتلقى اللواء مسعد أبو سكين مدير أمن قنا، إخطارا يفيد بورود بلاغ من غرفة العمليات، بمصرع سيدة أسفل عجلات القطار أثناء عبورها مزلقان غير شرعي بكوم يعقوب بمركز أبوتشت، ونجاة طفلها، ولم يُستدل على هويتها حتى الآن.

مصدر: السيدة أنقذت طفلها

وأضاف مصدر، أن السيدة تركت طفلها الذي أنقذته، ولقيت مصرعها عندما فوجئت بالقطار، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.