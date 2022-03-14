لجنة تنظيم إيراد نهر النيل تتابع إجراءات التعامل مع الاحتياجات المائية

قالت وزارة الري والموارد المائية، إنّ اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، عقدت اجتماعًا بحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه، لمتابعة إجراءات تحقيق الإدارة المُثلى للموارد المائية، وإجراءات التعامل مع فترة أقصى الاحتياجات تزامنا مع بداية العام المائي المقبل بأعلى درجة من الكفاءة.

تلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي الصيفي

وأوضحت وزارة الري في بيان صحفي، اليوم، أنّ الدكتور «عبد العاطي»، استعرض خلال الاجتماع موقف أعمال تطهير الترع والمصارف وجاهزية محطات الرفع بمختلف المحافظات، لضمان قدرة شبكة المجاري المائية على توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين لتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي خلال الصيف المقبل، موجهاً قيادات الوزارة والتفتيش الفني بالمرور الدوري على المجاري المائية والمحطات لضمان جاهزيتها.

استمرار حالة الاستنفار للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول

وأشارت الوزارة إلى التأكيد على استمرار حالة الاستنفار بكافة جهات الوزارة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول، ومتابعة منشآت الحماية من مخاطر السيول ومخرات السيول والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأمطار.

وأكدت الوزارة أنّ الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية وجه بمواصلة المجهودات المبذولة من كافة أجهزة الوزارة لتوفير الاحتياجات المائية، بما ينعكس إيجابيًا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية، والتأكيد على دورية عقد لجنة إيراد النهر للتعامل بصورة ديناميكية مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائي.

وكان وزير الموارد المائية والري، و«ماناوا بيتر»، وزير الري بجنوب السودان، افتتحا معرض «زهور الربيع»، أمس الأول، والذي تقيمه الوزارة بحدائق القناطر الخيرية، ويعد من من أقدم معارض الزهور في مصر، وتحرص الوزارة على تنظيمه في موعده خلال شهر مارس من كل عام.