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«الرى»: دراسات لحماية الصعيد وسيناء ومطروح من أخطار السيول

«عبدالعاطى»يوجه بإعدادمنظومةرقمية للدراسات البحثية تسهم فى سهولة عرضها

كتب:

 محمد أبوعمرة
10:47 م | الأحد 13 مارس 2022
الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى

الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى

عقد الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً لاستعراض موقف الدراسات البحثية التى يجريها المركز القومى لبحوث المياه، بالتنسيق مع جهات الوزارة المختلفة.

وقال «عبدالعاطى»، فى بيان اليوم، إن الخطة البحثية للمركز تهدف لدعم خطط وزارة الرى وأهدافها الاستراتيجية، وبما يسهم فى تحقيق نقلة نوعية فى أساليب إدارة الموارد المائية كماً ونوعاً.

وأضاف أنه جرى خلال الاجتماع عرض الإنجازات نصف السنوية للمركز خلال العام المالى 2021-2022، مثل الانتهاء من إعداد المرحلة الأولى من المنظومة الرقمية والتى تُسهم فى سهولة عرض الدراسات البحثية للمركز، وإنشاء منصة إلكترونية للتدريب لرفع قدرات الباحثين بالمركز، وإصدار 141 دراسة، و164 تقريراً، و35 مذكرة فنية، و19 مقترحاً، فضلاً عن 54 ورقة بحثية خلال النصف الأول من العام المالى 2021-2022 فى المعاهد والوحدات التابعة للمركز، بالإضافة لإعداد الباحثين بالمركز القومى لبحوث المياه و7 رسائل ماجستير، و10 رسائل دكتوراه.

استعرض الوزير، خلال الاجتماع، موقف دراسات بحثية مثل دراسات حصاد مياه الأمطار والحماية من أخطار السيول وصيانة السدود فى محافظات الصعيد ومطروح وشمال وجنوب سيناء، ودراسة مشروع خفض مناسيب المياه الجوفية بمنطقة أبومينا الأثرية بالإسكندرية، واستكمال الدراسات المتكاملة لحماية شواطئ بورسعيد باستخدام الحواجز الغاطسة، والدراسات البحثية التى تهدف لضمان كفاءة القطاع المائى لعدد من الترع والمصارف، مثل دراسة تأهيل بحر يوسف بطول 287 كيلومتراً، وكذلك إجراء العديد من الدراسات الهيدروليكية للترع، بخلاف الدعم الفنى الذى يقدمه المركز للمشروع القومى لتأهيل الترع بالعديد من المحافظات.

ويجرى المركز العديد من التجارب البحثية فى مجال قياس استهلاك النبات للمياه مقارنة بالإنتاجية باستخدام تقنيات رى مختلفة، والتى يتم تنفيذها بمعرفة معهد بحوث إدارة وتوزيع المياه، واختبار قدرة الأغشية على تحلية المياه المالحة، وتنفذها وحدة البحوث الاستراتيجية بالتعاون مع المعامل المركزية للرصد البيئى.

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بقلم  محمد أبوعمرة