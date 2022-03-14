أسماء مصابي حادث أتوبيس طريق مطروح - إسكندرية

يكثف الفريق الطبي «الانتشار السريع» بقسم الطواريء في مستشفي العلمين النموذجى من جهوده لتقديم الخدمات الطبية لمصابى حادث أتوبيس على طريق مطروح - إسكندرية، وجرى تقديم الإسعاف الأولية لهم خلال نقلهم بسيارات الإسعاف من موقع الحادث في الساحل الشمالي إلى المستشفى، وإستكمال الفحوصات الطبية من أشعة وتحاليل وجراحات للحالات المحتاجة.

حادث أتوبيس بطريق اسكندرية مطروح

وشهد طريق إسكندرية - مطروح وقوع حادث، اليوم الاثنين، انقلاب أتوبيس أمام قرية ستيلا مارينا بالساحل بنطاق مركز ومدينة العلمين، وينشر موقع الوطن أسماء وحالات المصابين وهم كالتالي:-

- مصطفي على فهمى 30 سنة من الشرقية، يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بالجبهة واشتباه نزيف بالمخ.

- أحمد محمد أحمد، 22 سنة، من الإسكندرية، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج.

- مصطفي أمين بكري، 41 سنة، من السويس، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه كسر بالكتف الأيسر.

- عمر حسن الصافي، 21 سنة، من الإسكندرية، مصاب باشتباه كسر بالكتف الأيسر.

- أحمد محمد أحمد، 39 سنة، من الشرقية، يعاني من كدمات وسحجات بالجسم.

- أحمد جابر محمد، 31 سنة، من الشرقية، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج.

- حامد محمد على، 30 سنة، من البحيرة يعانى من كدمات وسحجات بالجسم.

- إيهاب محمود درويش، 32 سنة، من البحيرة، مصاب بجرح بالوجه من الناحية اليمنى، وكدمة شديدة بالركبة.

- جمال محمد عبدالفتاح، 35 سنة، من الشرقية، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم.

- باسم فؤاد على، 28 سنة، من البحيرة، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم.

- رامي سعيد عبدالرحمن، 37 سنة، من الغربية، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم.

- خالد أحمد إسماعيل، 40 سنة، من الإسكندرية، يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه كسر بالكبة اليسرى، وكدمات وسحجات بالجسم.

- محمد وجدي عبدالحميد، 30 سنة، من القاهرة، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم.

- فوزي السعيد محمد، 67 سنة، من الإسكندرية، يعاني من كدمة بالصدر، وكدمات وسحجات بالجسم.

- رامي محمد رياض، 29 سنة، من الغربية، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم.

- محمد مصطفي عبدالسلام، 29 سنة، من الإسكندرية، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم.

محمد محسن محمد، 30 سنة، من القاهرة، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم.

رعاية طبية لمصابى الحادث

أكد الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح لـ«الوطن»، متابعة مصابي حادث أتوبيس الساحل الشمالي، ومتابعتهم لحظة بلحظة وتقديم الرعاية الطبية الشاملة لهم بمستشفى العلمين.