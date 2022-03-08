زيلينسكي يستدعي قوات حفظ السلام الأوكرانية للدفاع عن البلاد

وقَّع الرئيس الأوكراني، فولديمير زيلينسكي، مرسوما لاستدعاء قوات حفظ السلام الأوكرانية للدفاع عن البلاد.

وكان زيلينسكي، قال في وقت سابق، إن بلاده ستواصل التفاوض مع روسيا بهدف الوصول إلى اتفاق سلام، مضيفا، أنه سيبقى في كييف، وأنه ليس خائفا.

واتهم زيلينسكي، في فيديو نشره عبر تطبيق «تليجرام»، أمس الاثنين، الجيش الروسي بإفشال إجلاء المدنيين عبر الممرات الإنسانية التي كان من المقرر إقامتها في البلاد بعد محادثات ثنائية.

«زيلينسكي» يتهم قوات موسكو بتلغيم طريق إيصال الغذاء والدواء إلى «ماريوبول»

كما اتهم زيلينسكي، قوات موسكو بتلغيم الطريق الذي تم الاتفاق على إيصال الغذاء والدواء عبره إلى مدينة «ماريوبول» المحاصرة الواقعة جنوبي أوكرانيا وتدمير الحافلات المخصصة لإجلاء المدنيين من مناطق القتال.

وأوضح الرئيس الأوكراني، أنه كان هناك اتفاق بشأن الممرات الإنسانية، وتساءل زيلينسكي: «هل يطبّق ذلك؟ ما يطبق هو الدبابات الروسية، والجراد والألغام الروسية».

وتابع زيلينسكي قائلا: «إنهم يقومون بفتح ممر صغير لعشرات الأشخاص إلى الأراضي المحتلّة، ليس حتى باتجاه روسيا بل باتجاه أدوات الدعاية، مباشرة إلى كاميرات التليفزيون».

وكان المفاوضون الأوكرانيون في بيلاروسيا، أعلنوا في ختام الجولة الثالثة من المفاوضات مع روسيا، التي جرت على الحدود بين أوكرانيا وبيلاروسيا تحقيق بعض النتائج الإيجابية حول الممرات الإنسانية، فيما أعلن كبير المفاوضين الروس فلاديمير مدينسكي، أن جولة المفاوضات لم تكن بمستوى تطلعات بلاده.

الخارجية الصينية تصف العلاقات مع «موسكو» بـ الحديدية

وقال وزير الخارجية الصيني «وانج يي»، إن موسكو هي شريك «بكين» الاستراتيجي الأكثر أهمية، واصفا العلاقات بين البلدين بـ«الحديدية».

وندد وزيرا الخارجية الأمريكي، أنتوني بيلنكن والأوكراني دميترو كوليبا في اتصال هاتفي باستهداف روسيا للمدنيين، فيما وأكد بلينكن التضامن الثابت مع شعب أوكرانيا الذي يواجه الحرب الروسية غير المبررة.

من جانبه، أوضح المندوب الروسي لدى مجلس الأمن الدولي، أن القوات الأوكرانية تقصف مواطنيها.

ميدانيا، أعلنت «القوات الجوية» الأوكرانية، إنه منذ بدء العملية العسكرية الروسة الخاصة، تمكنت «كييف» من إسقاط 52 مقاتلة و69 مروحية روسية، فيما أظهر فيديو لما يعتقد أنه لقصف على مناطق تجارية في مدينة «أوكتيركا» الواقعة شرق أوكرانيا، فيما قالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إن القوات الروسية لم تحرز أي تقدم ملحوظ في الأيام الأخيرة

«البنتاجون»: موسكو نشرت في أوكرانيا 100% من قواتها

وأشارت الوزراة الأمريكية، إلى أن موسكو نشرت في أوكرانيا 100% من قواتها التي حشدتها للهجوم.

اقتصاديا، وافق «البنك الدولي»، على منح وقروض لـ أوكرانيا بـ 723 مليون دولار، وقالت المؤسسة المالية ،إن دعم أوكرانيا سيساعد في توفير الخدمات الأساسية والبرامج الاجتماعية، فيما أوضح وزير النقل الأوكراني،أولكسندر كوبراكوف، إن خسائر البنية التحتية تجاوزت 10 مليارات دولار.

وفي سياق متصل، أعلنت «سول»، حصول كوريا الجنوبية إعفاءات من عقوبات واشنطن على بعض الصادرات الروسية.