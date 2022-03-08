القوات المسلحة تنعى شهداء الواجب من قوات حفظ السلام المصرية في مالي

تنعى القوات المسلحة ببالغ الحزن، شهداء الواجب بقوات حفظ السلام المصرية بدولة مالي، إثر انفجارعبوة ناسفة أثناء تنفيذ إحدى المهام.

وأسفر الحادث عن استشهاد 2، وإصابة 4 درجات أخرى من قوات حفظ السلام المصرية، وجار حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

وإذ تتقدم القوات المسلحة بخالص التعازي والمواساة، داعين الله عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان، مع خالص تمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل.

وتؤكد القوات المسلحة أنّ دورها في حفظ الأمن والسلم الدوليين ينبع من إيمانها التام بأهمية السلام والعيش المشترك والقضاء على الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة.