دفن 67 أوكرانيا في مقبرة جماعية قتلوا جراء القصف الروسي قرب كييف

تناقل صحفيان أوكرانيان، مقطع فيديو، يُظهر ما وصفاه بمقبرة جماعية قرب «كييف»، حيث دُفن عشرات المدنيين الذين قتلوا في هجوم روسي على أوكرانيا.

ونقل موقع «سكاي نيوز»، عربية عن الصحفية الأوكرانية «ليسيا فاكوليوك»، مقطع الفيديو يوضح دفن 67 جثة في مقبرة جماعية، نشرته على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ويُظهر مقطع الفيديو، قيام شخصين بدفن مجموعة من الأشخاص، في مقبرة جماعية بمدينة «بوتشا»، الأوكرانية، التي تعرضت لقصف عنيف من جانب القوات الروسية خلال الأيام الماضية.

#بوتشا، ١٨ كم من #كييف.

المحتلون الروس يواصلون القصف وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وعرقلة إجلاء المدنيين.

دفن 67 مدنياً في مقبرة جماعية بأرض كنيسة محلية. ظل بعضهم مجهول الهوية. # بوتين مجرم!#أوقفوا_الحرب pic.twitter.com/EjkxP4WJTB — Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) March 13, 2022

دفن 67 مدنيًا في بوتشا

وقالت الصحفية التلفزيونية في المنشور المرفق مع الفيديو: «تم دفن 67 مدنيًا في بوتشا، قبر واحد للجميع، تم جمع جثثهم من شوارع مدينة كانت هادئة يوما ما، ولم يتم التعرف على بعض الجثث».

وأضافت: «بوتشا التي عشت فيها منذ 6 سنوات والتي أتذكرها كجنة، ذات طبيعة جميلة، وشوارع ومنازل أنيقة، تحولت إلى جحيم، مازال الروس يحتجزون المدنيين المحليين كرهائن».

الفيديو تم تداوله على عدد من المنصات الاجتماعية المختلفة، ونقله أيضاً على موقع التغريدات الشهير «تويتر» الصحفي «كيريلو لوكيرينكو»، المدير التنفيذي بمحطة «هرومادسك راديو» الإذاعية.

وعلق «لوكيرينكو»: «تم دفن 67 مدنيًا في مقبرة جماعية بجوار الكنيسة المحلية في بلدة بوتشا والتي تبعد 30 كيلومترًا عن العاصمة الأوكرانية كييف في 10 مارس، قُتل المدنيون على يد الجيش الروسي».

الحرب تدخل يومها الـ 19

وتستمر الحرب الروسية الأوكرانية لليوم الـ 19 على التوالي، منذ إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قيام «موسكو» بشن عملية عسكرية ضد أوكرانيا، بهدف منع عسكرتها من قبل الناتو، إلى جانب توقف تمدد حلف شمال الأطلسي بالقرب من حدوده، بعد رغبة أوكرانيا في الانضمام إليه.

وتسعى القوات الروسية منذ أيام إلى السيطرة على كييف، في خضم هجومها العسكري الذي بدأ أواخر شهر فبراير الماضي.