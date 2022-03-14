الزراعة تحذّر من فطر البيض بسبب سوء التخزين (فيديو)

قال الدكتور مجدي حسن، رئيس قسم تربية الدواجن بمركز البحوث الزراعية، إنّ الدواجن تربى لغرضين، الهدف الأساسي هو إنتاج البيض، موضحًا: «ما يهمنا في الوقت الحالي هو ارتفاع أسعار بيض الأكل والمائدة، ففي بعض الفترات يلجأ منتجو البيض إلى تخزينه لفترة طويلة، كما يلجأ بعض المستهلكين لشراء كميات كبيرة من البيض لتخزينها في المنزل».

جودة البيض

وأضاف رئيس قسم تربية الدواجن بمركز البحوث الزراعية، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر: «يجب مراعاة جودة البيض الذي نشتريه ويكون معدا للاستهلاك الآدمي والتناول، كما يجب أن نسأل عن مدة تخزين البيض، فكل هذه العوامل مهمة جدا».

البيض الصابح يتميز بكثافة نوعية

وتابع رئيس قسم تربية الدواجن بمركز البحوث الزراعية: «يمكننا وضع عينة من البيض الذي نشتريه ونضعه في وعاء أو الإناء الذي نسلقه فيه، وإذا طفى البيض على سطح الماء فهذا الأمر يدل على مشكلة في المكونات الداخلية، وقد يكون تمّ تخزينه لفترة طويلة، وإذا لم يظهر على السطح يكون بيض صابح، إذ يتميز بكثافة نوعية قليلة».

التخزين الطويل يظهر فطريات خارجية على القشرة

وأوضح رئيس قسم تربية الدواجن بمركز البحوث الزراعية، أنّ «قشرة البيض المخزن يكون عليها بعض الفطريات والمكونات السيئة، والتخزين لفترة طويلة يظهر فطريات خارجية على سطح القشرة، كما أنّ الشكل الظاهري للبيضة المخزنة يختلف عن الشكل الطبيعي للبيض».