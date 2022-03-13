تحذير عاجل من الطب البيطري بشأن البيض: الصلاحية لا تتعدى 5 أسابيع

كشفت مديرية الطب البيطري في القاهرة، عن أنّ جودة البيض تقل بالتدريج مع مرور الوقت والتخزين لفترة طويلة في الثلاجة، بسبب زيادة حجم الجيب الهوائي الموجود داخل البيض وزيادة رقة بياض البيض، ومع مرور الوقت يبدأ البيض في التعفن بسبب البكتيريا، مشيرة إلى أنّ التخزين يبدأ من 4 إلى 5 أسابيع، شرط عدم وجود كسر أو شروخ.

نمو بكتيري

وأوضحت الدكتورة سهام صادق، طبيبة أول إرشاد بمديرية الطب البيطري، في تقرير لمديرية الطب البيطري، أنّ قشرة البيضة المتشققة أو النحيفة أو المغبرة، تشير إلى وجود خلل مرضي داخلها، كما أنّ كسر البيضة يظهر تلونا في صفار البيض إلى اللون الأسود أو الأخضر أو الأزرق، ما يشير إلى بداية نمو بكتيري، كما أنّ غرق البيضة في قاع الوعاء، يعني أنّها طازجة جدا، أو واقفة ليست على الجنب لكن ملامسة لقاع الوعاء يعني أنّها صالحة للأكل، لكن قاربت على الانتهاء، أما الطفو على السطح فمعناه أنّها ليست طازجة لكن ليس بالضرورة غير صالحة.

غسل البيض قبل التخزين

وحذّرت الدكتورة سماح نوح، طبيبة بيطرية في القاهرة، من غسيل البيض قبل التخزين، ما يؤدى إلى وجود قطرات مياه مع بعض الأتربة أو التلوث، فضلا عن أنّ ذلك يتسبب في بقع فطرية وفساد البيض واحتمالية حدوث تسمم غذائي، وبالتالي يجب عدم غسل البيض قبل حفظه في الثلاجة.

كيفية اختيار طبق البيض

وفيما يتعلق بوجود بقع دم وبراز الفراخ والأتربة على البيض، أشارت الدكتورة سماح إلى ضرورة اختيار طبق البيض النظيف إلى حد، وغسل البيض بواسطة فرشاة قبل الاستخدام مباشرة، فالقشرة ليست صامتة أو كتلة واحدة، بل مسامية، علاوة على وجود غطاء رقيق عليها يمنع وصول التراب وأي تلوث على القشرة من الوصول إلى داخل البيض، وبالتالي عند غسيل البيض يتلاشى الغشاء، وتكون المسام مفتوحة، ومن هنا ينصح بالغسل قبل التناول مباشرة منعا للتلوث.